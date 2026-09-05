Mataron a una segunda joven para tapar el primer crimen: el temible jefe de espías que manejaba todo

A comienzos de 2003, dos jóvenes santiagueñas, Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, aparecieron asesinadas en el paraje de La Dársena, a las afueras de la capital de Santiago del Estero. Leyla había desaparecido el 16 de enero y Patricia el 5 de febrero; los dos cuerpos se hallaron el 6 de febrero. En la primera entrega reconstruimos cómo empezó todo. Esta segunda se mete en el corazón del caso: por qué murió la segunda joven y quién movía los hilos para que nada se supiera.

La muerte de Patricia Villalba no fue un hecho aparte. Según reconstruyó la investigación, la joven fue asesinada porque se había enterado de lo que le había pasado a Leyla, y la eliminaron para que no pudiera contarlo. Fue, en los hechos, un segundo crimen cometido para tapar el primero. Pero el efecto fue el contrario: su aparición hizo estallar el caso y encendió las alarmas en toda la provincia.

Desde el arranque, la investigación estuvo torcida. La familia de las víctimas denunció que la policía, en lugar de buscar a las responsables, se dedicaba a borrar pistas y a proteger a los sospechosos. Y no era una impresión: detrás de esas maniobras había una estructura montada durante décadas.

Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar.

El hombre que lo sabía todo

El nombre que empezó a repetirse fue el de Antonio Musa Azar, ex subsecretario de Informaciones de la provincia y, durante años, el jefe de la inteligencia santiagueña. Azar no era un policía más: era el hombre fuerte del aparato de espionaje del juarismo, el régimen que Carlos Juárez y su esposa, Mercedes "Nina" Aragonés de Juárez, sostenían en Santiago del Estero desde hacía medio siglo.

Bajo su mando funcionaba una maquinaria de vigilancia que controlaba la vida de opositores y también de los propios. Pinchaduras de teléfono, seguimientos y una red de informantes -algunos policías de civil, otros infiltrados como mozos o empleados de hotel- alimentaban miles de legajos con datos sobre la vida pública y privada de media provincia. Ese poder, construido durante años, era el que ahora se ponía en movimiento para blindar el doble crimen.

Antonio Musa Azar.

Una trama que empezó a ceder

A medida que avanzaban las semanas, la presión se volvió imposible de contener. Las familias de Leyla y Patricia salieron a la calle con marchas de silencio, en las que apuntaban directo a los "hijos del poder". La comparación con el crimen de María Soledad Morales en Catamarca era inevitable: otra provincia, otro entramado político y policial cerrando filas para proteger a los suyos.

La Justicia terminó apuntando a Musa Azar como una de las figuras centrales de la trama. Con el correr de la causa quedó imputado como instigador del crimen de Patricia Villalba y como organizador de la asociación ilícita que encubrió la muerte de Leyla Bshier Nazar. Junto a él aparecieron señalados varios policías que habrían actuado bajo sus órdenes.

Pero el caso ya había dejado de ser un expediente policial. Lo que las dos muertes destaparon fue el funcionamiento íntimo de un régimen entero, y esa mecha, una vez encendida, iba a terminar llevándose puesto al poder que gobernaba Santiago del Estero desde hacía cincuenta años. Cómo se derrumbó todo es lo que reconstruimos en la tercera y última entrega.