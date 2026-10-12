Mataron de un balazo a un hombre en una pelea callejera: se entregó un sospechoso

Un hombre de 35 años fue asesinado de un balazo en una pelea callejera, en un confuso suceso registrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia del crimen, un individuo resolvió entregarse detenido ante las autoridades policiales.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Jonatan Eduardo Saucedo.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en la noche del 5 de octubre cuando el hombre, que presuntamente llevaba un trozo de ladrillo, salió de su finca, situada en San Martín al 3100, casi en el cruce con Azurduy, en el Barrio Doce de Octubre, con el supuesto objetivo de increpar a las personas que participaban de la disputa.

Violento ataque a disparos





Trascendió que, en dichas circunstancias, Saucedo fue atacado a disparos a escasa distancia y debió ser conducido de urgencia, a bordo de un vehículo particular, al Hospital Interzonal General de Agudos San José, aunque se asegura que perdió la vida antes de ser ingresado al centro asistencial.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del estómago.

Horas más tarde, un individuo, que figura sindicado de haber sido autor material del homicidio de Saucedo, decidió entregarse en la comisaría primera de Pergamino.

Agredida a machetazos





En tanto, la madre de Saucedo, llamada Haydeé Amarillo, fue agredida a machetazos durante el altercado, oportunidad en la que padeció lesiones tanto en la cabeza como en la región de la espalda. A la progenitora del fallecido se la atendió en el mismo nosocomio.

El presunto origen de la pelea





Algunas versionas extraoficiales sostienen que el incidente comenzó porque una mujer le habría recriminado a los ocupantes de un vehículo que presuntamente había circulado, a una elevada velocidad, por un sector en el que jugaban varios chicos, mientras que diversas personas, que serían de nacionalidad paraguaya, estaban en una reunión.

Miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) local colaboran para esclarecer lo acontecido.

Intervinieron en la causa penal el doctor Fernando Tomás Pertierra, fiscal de la Unidad Funcional N° 1, y el magistrado Fernando Ariel Ayestarán, titular del Juzgado de Garantías N° 3, ambos pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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