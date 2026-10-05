Mataron a un hombre de un disparo en la espalda: hay un detenido

José Gabriel Romero, de 30 años, murió luego de recibir un disparo en la espalda durante una pelea ocurrida en barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió durante la madrugada y por el asesinato la Policía detuvo a un joven de 21 años.

Tras resultar herido, Romero fue trasladado en un vehículo particular hasta un dispensario de la zona. Debido a la gravedad de la lesión, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Elpidio Torres, donde poco después confirmaron su muerte.

El caso quedó a cargo del fiscal Raúl Garzón. Efectivos policiales desplegaron un operativo para localizar al sospechoso. El joven fue encontrado en la calle Pedro Naón y quedó detenido.

La investigación

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Romero habría sido herido durante una pelea.

El conflicto todavía es investigado y la Fiscalía busca reconstruir cómo comenzó la discusión y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

El Departamento Homicidios trabaja en la recolección de filmaciones de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos que permitan establecer dónde ocurrió el disparo y quiénes participaron del enfrentamiento.

Poco antes de la muerte de Romero, otro hombre de 28 años había ingresado con una herida de arma de fuego en el brazo derecho. Los investigadores analizan si ambos episodios tienen alguna relación.

La investigación también contempla una serie de disparos que se habrían registrado durante el sábado y las primeras horas del domingo en la zona. Entre los episodios bajo análisis aparecen posibles ataques contra una vivienda, un automóvil estacionado y una motocicleta ocupada por dos personas.

Los investigadores intentan establecer si los distintos hechos formaron parte de un mismo conflicto o si se trató de episodios independientes. También buscan determinar quiénes estuvieron presentes durante la pelea que terminó con la muerte de Romero.

La Justicia deberá establecer cuál fue la intervención concreta del joven de 21 años detenido y si existen otras personas vinculadas con el asesinato. Por el momento, el sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía.