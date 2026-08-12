"Maté a un chabón", le confesó Pity Álvarez al padrastro de la novia del músico al momento del crimen

En el marco del juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz cometido en 2018, la declaración de un nuevo testigo complicó la situación procesal de Cristian "Pity" Álvarez. Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina Inbernoz, declaró ante el tribunal y reveló que el exlíder de Intoxicados le confesó el ataque a tiros apenas se reencontraron la noche del hecho en las inmediaciones del boliche Pinar de Rocha.

También en esta jornada declaró la ex pareja de Diaz.

La confesión en la puerta del boliche y el estado del músico

Ante las preguntas del fiscal Sandro Abraldes, la relación del testigo con el imputado quedó expuesta al detallar cómo habían coordinado ir a ver un recital de Ulises Bueno.

Según su testimonio, Pity Álvarez pasó previamente por su vivienda y luego se dirigió al local bailable en Ramos Mejía, donde llegó apurado y en un estado que el testigo describió como "drogado, como siempre".

"Me contó lo que había pasado y yo no le creí. Me dijo: ‘Maté a un chabón'. Seguimos caminando porque pensé que era una broma. Incluso vino una chica a sacarse una foto con él", afirmó Raúl Alberto Prieto Inbernoz en la audiencia. El testigo agregó que en un primer momento atribuyó la prisa del cantante al retraso para ingresar al lugar.

El relato de la secuencia previa dentro del local bailable

El testimonio sumó además los detalles que Agustina Inbernoz le transmitió a su padrastro esa misma noche al momento de reencontrarse en el recinto. Según el relato vertido en la sala, la joven sufrió un desmayo tras informarle lo sucedido, lo que motivó que ambos se retiraran del establecimiento.

"Me contó que, cuando salieron de la casa, un muchacho abordó a Pity y empezó a apurarlo con muchos agravios. Según mi hijastra, eso duró bastante tiempo. Después se desencadenó todo. Me dijo que sacó el arma y disparó", reconstruyó el testigo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, ratificando la secuencia previa al homicidio ocurrido en el Barrio Samoré de Villa Lugano.