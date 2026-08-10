Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

Matías Morla, el último abogado de Diego Armando Maradona, le ofreció 150 millones de pesos a los herederos del astro mundial del fútbol a cambio de la suspensión del juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta.

Se trata de la causa donde se investiga el uso de la marca "Maradona" y el destino de los millonarios ingresos de los negocios vinculados a su nombre.

Morla realizó la propuesta mediante un escrito presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 17, a cargo del juez Juan Giúdice Bravo, por sus abogados Rafael Cuneo Libarona y Mauricio D'Alessandro.

En esa presentación, los letrados indicaron que, en caso de que Morla sea condenado, la pena "admite la modalidad de ejecución condicional". Según el artículo 172 del Código Penal, la condena en expectativa del delito que se le acusa al abogado va de un mes a seis años de prisión.

Otros imputados en la causa como Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla; y Rita y Claudia Maradona, dos de las hermanas del ex capitán del Selección Argentina, también realizaron sus propuestas.

La causa

El proceso penal comenzó con una denuncia de los herederos del "Diez" hacia Morla, al que acusaron de quedarse con la marca Maradona a través de presuntos poderes falsificados que el ex futbolista puso a nombre del abogado.

Según la requisitoria, fueron 21 las marcas cedidas, entre ellas, "Maradona", "Diego Maradona", "Diego Armando Maradona", "Diegol", "La mano de dios", "El Diez" y "El Diego", tal como acordó el 20 de marzo de 2020.

En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Carlos Donoso Castex consideró como atípico el tramo de los hechos por el que finalmente fueron procesados los imputados -la cesión de las acciones de Sattvica S.A. a las hermanas de Maradona- aunque decidió no impulsar la acción penal. No obstante, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de María Rita Acosta, dictaminó con el pedido de las querellas, integradas por Alfredo Huber y Diego Mayol, en representación de Dalma y Gianinna; Félix Infante y Marcelo D'Angelo, por Jana, y Luis Rey y Luis Casanova, por Diego Jr.

También propuso cumplir con una probation haciendo trabajos comunitarios.

El Juzgado elevó a juicio la causa vinculada a la acción de Morla, Pomargo y Sergio Garmendia (designado como administrador de la marca) en cederle el 100% de los derechos a las hermanas de Maradona, Rita y Claudia. Están acusados de coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta.

En tanto, a las hermanas del "Diez" y la escribana Sandra Iampolsky se las imputó como partícipes necesarias al evaluar que tanto Rita como Claudia aceptaron la cesión de las marcas, percibieron dividendos cuyos activos deberían pertenecer a los herederos legítimos, mientras que a la escribana se la acusó de brindar asistencia en la confección y firmado de estos derechos.

En la propuesta realizada en las últimas horas, los abogados de Morla basaron su presentación en un fallo de la Corte Suprema en el que se hace referencia que sería precedente que, en los casos de suspensión de juicio a prueba, en que la pena puede ser de ejecución condicional, el imputado ofrezca "hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente", como lo indica el artículo 76 bis del Código Penal.

En este marco, Morla ofreció el pago de 150 millones de pesos a los herederos de Maradona. Además, en caso de que el juez considere otorgarle una probation, solicitó que sea con "trabajos comunitarios en una institución de bien público", puntualmente en una parroquia de Garín, partido de Escobar.

Por último, aunque el pedido de que Morla vaya a juicio no fue acompañado por la acusación pública, los defensores solicitaron que el fiscal sea notificado y que se expida sobre el pedido del representante de Maradona.

Qué pidieron los otros imputados

Pomargo, por su parte, presentó un escrito basándose en los mismos argumentos jurídicos que utilizó la defensa de Morla para solicitar la suspensión del debate y ofrecer una recomposición a los herederos de Maradona. Ofreció a los hijos del "Diez" 10 mil dólares.

Asimismo, las hermanas Rita y Claudia Maradona, a través de su abogado Guillermo Schmidt, solicitaron también la suspensión del debate y ofrecieron a las querellas un pago "por el daño causado".

Rita ofreció 60 millones de pesos abonados en seis cuotas iguales mientras que Claudia propuso el pago de 40 millones, también en cuotas.