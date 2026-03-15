Mató a su ex mujer, escondió el cadáver detrás del sillón y se fue al corso con la ropa manchada de sangre

Un hombre asesinó a su pareja en la localidad bonaerense de General Lavalle, escondió el cadáver detrás de un sillón y, sin ningún tipo de remordimiento por el macabro femicidio, se presentó en los carnavales de la ciudad con la ropa manchada de sangre.

La víctima fue identificada como Eugenia Mandiburu, empleada municipal de 43 años, quien fue encontrada sin vida dentro de su vivienda ubicada en la intersección de las calles Cordine y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras de donde se realizaban los corsos.

De acuerdo con las primeras pericias, el ataque ocurrió dentro del domicilio durante un violento episodio en el que la mujer habría sido agredida con un objeto punzante. Tras el crimen, el agresor ocultó el cuerpo detrás de un sillón y abandonó la vivienda.

El principal sospechoso es Javier Flores, expareja de la víctima. Según indicaron testigos, tras cometer el homicidio el hombre se dirigió a los festejos de carnaval que se desarrollaban en la ciudad.

Quienes lo vieron en el lugar señalaron que llevaba la misma ropa con manchas de sangre, además de presentar heridas visibles en la nuca y un dedo cortado, lo que generó sorpresa y preocupación entre los presentes.

El escenario del femicidio

La situación despertó sospechas cuando allegados a la mujer, alertados por el estado del hombre, intentaron comunicarse con Mandiburu sin obtener respuesta. Ante esa circunstancia, dieron aviso a la policía.

Al llegar al domicilio, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. En ese marco, procedieron a la detención del sospechoso y al secuestro de las prendas que llevaba puestas.

La investigación quedó a cargo de la Justicia bonaerense, que busca reconstruir la secuencia del crimen y determinar si el acusado contó con la participación o encubrimiento de otras personas.

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