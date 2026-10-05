Mató a su hija de 3 años e intentó quitarse la vida: la escalofriante hipótesis del crimen que conmueve a Villa La Angostura

Una nena de 3 años fue degollada en una casa de Villa La Angostura y por el crimen se encuentra internado e imputado su padre, de 36, quien tras el asesinato se autolesionó con intenciones de quitarse la vida.

El violento episodio ocurrió el sábado cerca de las 18:30 en una vivienda situada sobre la Avenida Siete Lagos al 300, en la citada localidad de Neuquén.

Según los datos recopilados por el Ministerio Público Fiscal, el hecho se desencadenó durante una agresión de Carlos Arias contra su pareja, Anahí Pino, de 23 años.

La policía, apostada en la casa donde ocurrió el crimen de la nena de 3 años en Villa La Angostura.

En ese contexto de discusión y violencia, la menor de edad, que se llama Bakari, según publicaciones de su mamá en redes sociales, recibió un corte en el cuello y murió en el acto.

Tras el ataque, Arias se provocó una herida en el cuello, por la cual está internado en grave estado en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde tiene consigna policial.

La causa judicial está encabezada por el fiscal Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya, bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila.

Anahí, con su hija Bakari.

La hipótesis del crimen

La causa está caratulada como "homicidio doblemente calificado" por el vínculo con la víctima y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a su pareja y madre de la menor, lo que se conoce como "femicidio vinculado".

Los relevamientos no registraron antecedentes por violencia. "No detectamos ninguna intervención judicial ni policial previa, no había situaciones de violencia denunciadas", detalló al respecto el comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Seguridad de la Región Lagos del Sur.

La búsqueda de antecedentes se extendió a la provincia de Río Negro, de donde eran oriundos los tres integrantes, pero tampoco arrojó denuncias previas ni intervenciones por hechos de violencia en el ámbito familiar.