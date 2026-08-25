Mató a su hijo con autismo y se quitó la vida: confesó el crimen en una carta

Un hombre de 38 años asesinó a su hijo y luego se quitó la vida en el norte del país. Los dos cuerpos fueron hallados por los hijos mayores de la víctima en horas de la mañana.

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Mauricio Sosa, quien cumplía prisión domiciliaria y S.I.T, de tan solo 8 años de edad que además había sido diagnosticado con autismo. Los investigadores encontraron una carta escrita por el padre de la criatura en donde confiesa el crimen.

El impactante hallazgo se dio cerca de las 8:20 de la mañana cuando los mellizos de 18 años se acercaron al domicilio situado en la calle Entre Ríos al 1100, al sur de la capital tucumana, lo que provocó la advertencia a las autoridades policiales.

Una de las primeras hipótesis en las que trabajan las autoridades a cargo es de un filicidio seguido de suicidio, debido a que el hombre confesó en una carta que le dio pastillas de más al menor. " Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto. Le di todas las pastillas, él se durmió, no sintió nada", escribió el hombre.

Según trascendió, Sosa era la única persona que estaba al cuidado de su hijo, se había separado hace dos meses de su pareja y madre del menor y no mantenían diálogo entre ambos.

La situación judicial de Sosa

El hombre de 38 años cumplía prisión domiciliaria por una causa tramitada en Córdoba por presunta asociación ilícita y supuestos vínculos con el narcotráfico y estaba citado a viajar a esa provincia por un juicio.

Al estar monitoreado con una tobillera electrónica, no podía salir de su domicilio y dependía de un teléfono fijo para la verificación de su permanencia en el hogar, situación que complicaba la recreación del menor que tenía a cargo.

Por su situación judicial, una de las hipótesis es que habrían notificado al implicado sobre la finalización de su prisión domiciliaria y que esta situación habría sido el detonante para el trágico hecho. "Le dio muerte a su hijo para que descanse porque no podía soportar que nadie lo cuide", señala el escrito que compartió el fiscal de la causa Carlos Sale luego de leer la carta de despedida de Sosa.



