Mató a un yaguareté, lo condenaron a prisión y deberá pagar una multa millonaria

Un comerciante de 52 años fue condenado a tres años de prisión en suspenso luego de admitir que persiguió y asesinó a un yaguareté en la provincia de Formosa. Se trata de la penalidad máxima prevista en la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna.

Carlos Chagra había grabado un video en el que mostraba las huellas del animal en peligro de extinción y protegido por la ley. Poco tiempo después, subió otra grabación en la que se exhiben los dientes y la boca del felino.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022, pero en una primera instancia, el acusado negó su participación en el caso y aseguró que no se encontraba en el país en esa fecha; sin embargo, aceptó su culpabilidad y deberá abonar una multa económica de 5 millones de pesos.

La sentencia fue impulsada por el Juzgado Federal N.º 2, en un juicio abreviado.

Chagra recibió esta sentencia dictada por el Juzgado Federal N.º 2, luego de un juicio abreviado en el que participaron la fiscalía, la defensa y tres querellas: Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

La abogada Natalia Cardozo, de Parques Nacionales, detalló que la condena "es un logro muy importante" y destacó que llegaron a un acuerdo porque el acusado "reconoció su participación en el hecho".

"Celebramos el fallo en este tema, relacionado con la cacería, y que per se es de difícil prueba. Todo el departamento judicial de Clorinda estuvo a la altura", aseguró la letrada al confirmar el juicio abreviado.

Este caso representa la segunda condena por el asesinato de un yaguareté. Los otros sentenciados, a dos años de prisión efectiva, habían sido Walter Hugo Ponce de León (45), Viterman Ponce de León (38) y Claudio Cisneros (30).