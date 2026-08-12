Mató al novio y confesó: ahora denuncian el robo de 180.000 dólares y joyas de la habitación de la víctima

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumó un capítulo inesperado: sus familiares denunciaron ante la Justicia que, después del ataque que le costó la vida, desaparecieron de su habitación una fuerte suma de dinero en efectivo y varias joyas.

Todo ocurrió el domingo en una vivienda de la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia, y la principal sospechosa de sustraer los objetos es la pareja del joven, detenida y acusada por el homicidio.

Leticia Yamila Gómez Guardia, hermana de la víctima, declaró que su madre le habló de una caja roja que Matías guardaba dentro de un placard de algarrobo.

Ahí, según su testimonio, el joven acumulaba ahorros pensados para comprar una propiedad. Al revisar el cuarto tras su muerte, la familia notó que la caja estaba fuera de su sitio habitual y con señales de haber sido abierta.

La novia está detenida acusada del crimen.

"La caja se encontraba movida fuera de su lugar, se notaba que estaba manipulada", relató Gómez Guardia ante la Justicia. Cuando la abrieron, el dinero ya no estaba.

Los cálculos de la familia sitúan el faltante entre 180.000 y 200.000 dólares. A esa plata se suman dos cadenas de oro de buen grosor, cada una con su respectivo dije, que tampoco aparecieron entre las pertenencias del joven.

Antecedentes de robos y sospechas sobre la pareja de la víctima

Para la hermana de Matías, el faltante no fue una sorpresa total. Según su declaración, Victoria Cantero, novia de la víctima y única detenida por el crimen, ya le había sustraído dinero en otras ocasiones. La propia víctima le había contado a su familia que su pareja le robó un millón de pesos en un episodio y cinco millones en otro, ambos previos al ataque.

El estado del dormitorio reforzó las sospechas de los familiares: el colchón aparecía movido de su posición original y había ropa desordenada en la base de la cama, como si alguien hubiera revisado el ambiente con un objetivo puntual.

El ataque que terminó con la vida de Álvarez Guardia se produjo durante una discusión con Cantero, cuando el joven recibió una puñalada en el pecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos lo operaron, pero murió poco después a raíz de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

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