"Me apuntaron y quedé en shock": el escalofriante testimonio de una mujer que presenció el tiroteo frente a una escuela

"Me apuntaron desde la ventanilla y enseguida empezaron los disparos". Con esa frase, una mujer que estaba estacionada con su hijo frente a una escuela describió los segundos de terror que vivió este jueves por la mañana, cuando un grupo de delincuentes llegó para asaltar a las personas que esperaban el ingreso de los alumnos.

Según contó la testigo, los ladrones llegaron en un auto y una camioneta, bajaron rápidamente y comenzaron a apuntarles a quienes estaban dentro de sus vehículos. Ella quedó cara a cara con uno de los asaltantes, que la encañonó mientras permanecía dentro de su auto.

El vidrio estaba levantado y la situación ocurrió tan rápido que la mujer ni siquiera alcanzó a abrir la puerta. "Quedé en shock", recordó sobre el momento en que comenzó el ataque.

La cantidad de delincuentes también la sorprendió. "El auto de abajo tenía a tres o cuatro delincuentes, y la camioneta también. Bajaron todos como un robo piraña. Todos apuntándole a los que estábamos estacionados", relató.

El padre baleado y la desesperación por la nena

Frente a la mujer estaba la camioneta de un hombre que había llegado para dejar a su hija en la escuela, de El Palomar. En medio del asalto se produjo una balacera y los delincuentes volvieron a subir a los vehículos para escapar a toda velocidad.

"Cuando empiezan los disparos, los ladrones se suben a los vehículos y salen rápido. Ahí es cuando él cayó con un disparo en el abdomen", contó la testigo. El hombre quedó herido en la puerta del colegio.

La situación se volvió todavía más dramática cuando los presentes descubrieron que la hija del hombre seguía dentro de la camioneta. La nena estaba dormida en el asiento trasero y fueron los propios padres que estaban en el lugar quienes tuvieron que sacarla del vehículo.

"A la nena, que estaba dormida atrás, la tuvimos que bajar nosotros. Le dijimos que se quedara tranquila, que su papá se iba a poner bien", recordó la mujer. Después de la balacera, los adultos también intentaron contener a los chicos que habían quedado expuestos al violento episodio.

La testigo no pudo confirmar si alguno de los delincuentes había sido herido durante los disparos. El hombre baleado, según su relato, aseguró que había alcanzado a dispararles a dos de los asaltantes. Sobre el delincuente que la amenazó, apenas pudo recordar que llevaba un buzo azul y un arma. "Es lo único que vi", explicó.

Para la mujer, el episodio también reavivó el temor por otros hechos ocurridos frente al colegio. "Hace un año vivimos este mismo episodio en la puerta de la escuela. Hace 15 días, a un papá le pasó lo mismo. Pero no hubo testigo", recordó.



