"Me dijo 'me pegaron' y cayó al suelo": el desgarrador relato de la mamá del nene asesinado en Mendoza

Un nene de 8 años murió durante una balacera en el barrio Villa Junín, en Las Heras, Mendoza, y su familia reconstruyó las horas de terror que terminaron con la vida del chico. Leonel Ortiz recibió un disparo cuando un grupo de hombres atacó a los tiros la vivienda, este lunes alrededor de las 21.30.

"Viene mi hijo corriendo, se metió para adentro y me dijo 'mami, me pegaron'", contó María, la mamá del chico. Según su testimonio, Leonel entró a la casa después de recibir el primer disparo y, segundos más tarde, los atacantes volvieron a abrir fuego. "Empiezan a correr y siento los tiros. Sentí varios tiros y cayó mi hijo al suelo", relató.

La mujer describió que los agresores dispararon hacia el interior de la vivienda sin fijarse a quién tenían enfrente. "Estaba la cortina, se empezaron a tirar al pum pum, a lo ciego, para adentro", señaló. Y agregó sobre los atacantes: "Estas personas venían como locas". Tras la balacera, los hombres escaparon: "Después se van corriendo, ni los vi yo".

El testimonio de la hermana

Valeria, hermana de Leonel, aseguró que tres hombres llegaron en un auto, atacaron la casa y huyeron. "Cayeron tres en un auto", relató sobre el ataque. "Entraron a la casa y mi hermano no alcanzó a esconderse", explicó.

Uno de los proyectiles alcanzó al chico en una pierna y le provocó una importante pérdida de sangre. Fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde murió por un shock hipovolémico. La joven sostuvo que la familia no tenía relación con el enfrentamiento y descartó que los tiradores buscaran a otro de sus hermanos: "No son de acá", dijo, aunque aclaró que serían personas "conocidas" por los vecinos.

La hipótesis del narcomenudeo

Valeria contó que esa misma mañana ya se habían registrado incidentes en la zona: una casa lindera había sido incendiada. "Hubo conflictos entre personas de acá", afirmó, sin precisar quiénes. La Justicia investiga si esos episodios se vinculan con la balacera y analiza como una de las hipótesis un posible conflicto por narcomenudeo, aunque el móvil todavía no fue confirmado.

La familia reclamó por la falta de respuestas: "Pasan cosas y nadie hace nada", cuestionó. También apuntó a las cámaras de un vecino que podrían haber registrado el ataque: "Hay un vecino que tiene cámaras, ¿por qué no las muestra?". En paralelo, los investigadores revisan las cámaras del Acceso Norte para reconstruir el recorrido del auto rojo en el que se movían los tres atacantes.

La causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, mientras Policía Científica trabaja para establecer desde dónde se hicieron los disparos e identificar a los responsables.