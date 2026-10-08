"Me sacaron media vida": la mamá de Lucía Pérez recordó a su hija y apuntó contra la Justicia a diez años del femicidio

El 8 de octubre de 2016, Lucía Pérez, de 16 años, salió de su casa en Mar del Plata y nunca volvió. La adolescente fue llevada sin signos vitales a la Unidad Sanitaria de Playa Serena por Matías Farías, de 23 años, y Juan Pablo Offidani, de 41 años. Un femicidio que generó el primer Paro Nacional de Mujeres.

"Lucía era una persona con sus mejores sueños. Amable, buena, divertida, estudiosa, respetuosa, generosa", dice a Crónica Marta Montero al hablar de su hija diez años después del crimen.

"Era curiosa, muy artista. Hacía manualidades. Una cartera de cuero la decoró toda con tachas. Se hacía ropa. Dibujaba muy bien. Estaba pensando en estudiar biología o veterinaria, algo del mundo de los animales", recuerda su mamá.

Lucía junto a sus padres y su hermano.

En la escuela también se destacaba. "Estaba entre los mejores promedios de su división, le habían dado una beca. Tenía mucha memoria. Sus compañeros le decían que ella repasaba y daba examen", relata Marta.

"Yo me iba a trabajar a las 5.15 de la mañana y llegaba después de las tres. Ella siempre me decía: ‘¿Querés que haga masajes? ¿Mate?'. Esa es la vida que yo tenía con ella", cuenta Marta para describir a su hija.

"Los 16 años que estuve con ella los disfruté, con sus cosas buenas, las no tan buenas. Todo está guardado en mi corazón. Cuando nos tentábamos, cuando íbamos a la playa con la perra. Todo queda en mi alma. Las vivencias con mi hija no me las saca nadie; siempre está en mi corazón y mi alma. Si no, sería imposible seguir la vida. Eso no quiere decir que no quiera Justicia", expresa.

"Hay células del hijo que quedan en el cuerpo de la madre. Yo, después de haber parido a Lucía y (su hermano) Matías, que fue lo mejor que pasó en la vida, fui una mujer más alegre, mejor", afirma.

"Lucía era una hermosura de persona. Sé que desde otro lugar me acompaña y la sigo teniendo. Pero se quedó en sus 16 años. No me pongo a pensar qué haría hoy con 26", agrega.

Diez años de una pelea judicial

A diez años del crimen, la familia espera que la Suprema Corte Bonaerense defina si restituye en el expediente la figura del femicidio contra uno de los condenados.

"Estos diez años los vivimos trabajando mucho. Es injusto, tan perverso todo. A diez años, casi estamos como el primer día", señala.

Su familia nunca dejó de reclamar justicia.

"Uno está en la calle y el otro en cuatro años puede pedir beneficios de salidas. Con las barbaridades que hicieron, ni siquiera cumplen las penas que les dieron", cuestiona.

"Este poder negacionista, narco, hace 10 años que venimos denunciando esto. A Lucía la captaron en la escuela. Un estado ausente que permite que los dealers estén en las puertas de colegios; hace 10 años pasaba y ahora pasa lo mismo o más", considera la mamá.

Durante estos años, Marta continuó trabajando junto a su marido y el Observatorio Lucía Pérez para reclamar cambios y exigir el cumplimiento de las leyes.

"Las leyes están y hay que cumplirlas y por eso seguimos luchando", sostiene.

La mamá de Lucía cuestionó el funcionamiento de las investigaciones y la actuación de algunos integrantes de la Justicia. "Las pruebas se juntan a destiempo. Si no tenés un abogado, es imposible. Un fiscal solo no hace nada", expresa.

"¿Qué hace que un fiscal pida que un femicida quede libre y que un juez lo permita?", se pregunta.

"Todo lo que pasa es porque se permite. Es el miedo con el que más mujeres tenemos que salir a la calle, de que un trastornado te dé con un palo en la cabeza y no pase nada, o peor, de que ese trastornado sea una expareja. Pasa a la vista de todos y no pasa nada", sostiene.

"La impunidad es grande y el castigo tan endeble que creen que pueden hacer lo que quieren; total, no pasa nada", agrega.

"La esperanza es lo último que se pierde"

"Nosotros hablamos de femicidio narco desde el primer día, cuando aún no se decía nada. Hoy no les queda otra porque el agua los tapó. Está el triple femicidio de Florencio Varela y chicas que desaparecen y no se dice más nada", asegura.

"A las mujeres las usan, las matan y las descuartizan después para deshacerse de los cuerpos. Chicas que desaparecen tres días, te dicen que aparecieron sanas y salvas. ¿Qué les hicieron durante esos tres días?", cuestiona y agrega: "El Estado se ha corrido y el lugar lo ocupa el narco".

Pese a los años de lucha, la mamá de Lucía asegura que no piensa abandonar el reclamo. "La esperanza es lo último que se pierde, por eso luchamos por Lucía y por todas. No voy a callarme. ¿Qué más puedo perder? Me sacaron media vida", enfatiza.

Marta Montero, la mamá de Lucía.

"Si sigo de pie es por mi hija y las demás Lucías. Algún día algo tiene que cambiar. No puede ser que las chicas salgan y les puedan meter algo en la bebida. Es difícil conocer a alguien y confiar", expresa.

"Como familia es el día a día, estamos juntos, nos acompañamos. Ese núcleo de cuatro que éramos, muy unidos, siguió funcionando así", cuenta Marta.

"Esto le puede pasar a cualquiera. Todas las mujeres estamos en peligro. Desgraciadamente, fuimos elegidos en este sorteo nefasto", sostiene.

Después de una década, Marta sigue reclamando Justicia por su hija y por otras mujeres. "Creo que las cosas pueden cambiar. Si no, me hubiese quedado en mi casa sentada esperando la muerte. No es gratuito para nosotros todo esto", asegura.

"Cuando pasa algo así, es una tierra arrasada. De ese suelo hostil tenés que armar un suelo amigable para poner una semilla y una planta vuelva a crecer. Es difícil, pero no es imposible", concluye la mujer que no deja de luchar.