Mendoza hoy: choques, siniestros y otros hechos policiales destacados

-Incidente vial en Las Heras. Chocaron moto y auto. Sucedió en la esquina de 25 de Mayo y Ricardo Balbín. Una de las conductoras resultó con lesiones de consideración. Vecinos llamaron al 911 y al lugar llegaron bomberos, policías y médicos del Servicio Coordinado. La herida fue trasladada a un hospital donde quedó alojada para monitoreo.

-Mujer quiso entrar en su casa por los techos y quedó atrapada en una concertina. Sucedió esta mañana en inmediaciones de calles 9 de Julio y Río Negro en el departamento Las Heras. Volvía de bailar y como nadie le abría la puerta decidió trepar por la medianera para ingresar por la parte trasera de la vivienda pero quedó atrapada. Ante el temor de provocarse heridas empezó a pedir ayuda a los gritos, despertó a los vecinos y estos llamaron a la policía.

-Avanza la investigación por la muerte de una joven de 18 años. Es la víctima de las "Picadas de Lavalle". Se trata de un autódromo autorizado para realizar este tipo de competencias entre autos de colección. El conductor de un viejo Ford perdió el dominio y se estrelló contra la tribuna. La víctima fatal estaba en las gradas y le cayó un poste de cemento encima. Fue internada en grave estado en el hospital Central y a las pocas horas perdió la vida. Ahora la familia pide explicaciones y trascendieron datos del expediente judicial. "La ambulancia que trasladó a Morena no tenía oxígeno, médicos ni nada para atenderla", señalaron sus padres.

-Delitos de lesa humanidad. Identificaron a Carlos Simón Poblete, desaparecido en 1977 y enterrado como NN. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Poblete, quien había sido secuestrado y desaparecido en Córdoba y estaba inhumado como NN en el Cementerio Municipal de la Ciudad de Mendoza.

-Empezó el sumario a un docente por mostrar imágenes hot desde su computadora cuando daba una clase a estudiantes secundarios. El acusado además es el vicedirector del colegio "Martín Zapata", que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando estaban en plena clase quiso activar la pantalla y aparecieron fotos de mujeres desnudas, algunas, profesoras del mismo colegio. Los estudiantes rápidamente sacaron sus celulares, tomaron fotos y grabaron la situación. En paralelo, se tramita una causa penal.

-A la espera del "Súper Niño", expertos del Conicet diseñaron un portal que actualizará el pronóstico cada 10 días. Fue bautizado como "Portal Hidroclimático" y se trata de una plataforma web que se presentó en sociedad con un primer reporte anticipándose a una nueva mini-ola de frío en el llano y nevadas en la alta montaña. Un pronóstico según el cual aún en plena primavera al parecer el invierno se resiste a despedirse definitivamente en Mendoza.

-Anses extiende los plazos para acogerse a retiros voluntarios en Mendoza. La nueva fecha estipulada es el próximo Viernes 9 de Octubre para quienes quieran aceptar la propuesta en su segunda etapa.

-Un camión cargado con gas propano volcó en San Rafael. El hecho sucedió sobre Ruta 144 a la altura de la "Cuesta de los Terneros". Dicha traza va a estar clausurada hasta que finalicen las tareas de trasvase de carga a otro camión. Tuvieron que suspender las clases en la zona.

-Más de 200 autores mendocinos participan de la edición 2026 de la Feria del Libro. Se desarrolla en el centro cultural "Julio Le Parc" ubicado en Guaymallén.

-Mendoza se prepara para celebrar la edición 91 de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Los festejos oficiales se realizarán el primer fin de semana de Marzo. El 6 de noviembre el primer municipio de un total de 18 que empezará con la agenda de festejos locales será San Carlos. Allí unos 300 artistas darán vida a su festejo y elección de la primera Reina de la Vendimia 2027. Para los festejos nacionales previstos en el teatro griego "Frank Romero Day" ubicado en la ciudad de Mendoza ya se han elegido 4 propuestas, de las cuales una, será la elegida por el jurado para llevar a cabo el espectáculo de la noche del Sábado 6 de Marzo con repetición el domingo 7 y que atrae a turistas del ámbito nacional e internacional.

-Saquearon un panteón familiar en un cementerio. El hecho sucedió en General Alvear. Los delincuentes se llevaron los elementos de bronce que adornaban las tumbas y dejaron tiradas las fotos de los difuntos. Vecinos piden al municipio que refuerce las condiciones de iluminación, higiene y sobre todo seguridad en ese cementerio público.

-Joven de 19 años quedó detenido cuando intentaba robar en el interior de un auto. El vehículo estaba estacionado en el shopping ubicado en el departamento Guaymallén. Fue reducido, identificado y puesto a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Incidente vial en Godoy Cruz. Sucedió pasada la hora 7 en carril Rodríguez Peña e Independencia. Tuvo lugar en la mano que va hacia el oeste, donde impactaron un Toyota Corolla blanco y un Volkswagen Gol. Solo se registraron heridos leves y congestión vehicular. El test de alcoholemia dio negativo para ambos conductores.

-Incidente vial en Luján de Cuyo. Auto y moto chocaron en ruta provincial 15. Sucedió frente al barrio "Nueva Esperanza". Trabajó personal de policía vial y solo hubo heridos leves.

-Menor de 17 años detenido con una mochila llena de marihuana. Fue interceptado en un control policial sorpresivo. El hecho tuvo lugar en inmediaciones del estadio de "Huracán Las Heras" en el distrito Plumerillo. Se asustó, largó la mochila arriba de un techo y emprendió la fuga. Personal policial logró darle alcance, lo redujeron, identificaron y la fiscalía dió precisas instrucciones para que quedara a resguardo de la justicia penal de menores.