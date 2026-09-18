Mendoza hoy: los casos policiales más impactantes de las últimas horas

-Hombre de 72 años quedó preso por supuesto abuso sexual contra un niño de 4 años. Se informó además que la acusación que pesa contra el individuo es por haber abusado sexualmente también de un perrito caniche. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda familiar ubicada en el Barrio "Las Torcacitas" en el departamento Maipú. El acusado está detenido en sede de Comisaría 10º y fue agredido por los parientes del niño, por lo que antes tuvo que recibir asistencia médica en el hospital "Dr Diego Paroissien". La denuncia la hizo la abuela de 55 años quien dijo que su nieto le confesó el abuso por parte del hombre que es su actual pareja. Las actuaciones las lleva adelante el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Dr Flavio D´amore.

-Choque en pleno centro. Sucedió esta mañana en la esquina de calles Rioja y Rondeau. Impactaron dos autos, uno pegó en un semáforo y volcó sobre la vereda. Personal de bomberos y policías tuvieron que rescatar a la conductora del Renault Sandero. Hubo caos vehicular. Investigan quien de los dos pasó en rojo. Los vehículos intervinientes fueron el Sandero y un Citroën 0 km que estaba trabajando para una APP y ambos quedaron destrozados.

-Evacuaron a la Universidad de Mendoza. Es de gestión privada y se dijo que era por amenaza de bomba. Luego trascendió que a primera hora de este viernes les llegó un correo electrónico de un supuesto grupo extremista que los alerto sobre una "masacre". Los autores se definieron como agrupación "neonazi y satánica" que opera bajo el nombre 984. El mensaje señala que la idea era "irrumpir en la universidad para arrasar con todas las lacras y ratas zurdas del sistema educativo putrefacto que tiene este país". Por precaución las autoridades resolvieron poner en marcha el protocolo de evacuación. Pasado este mediodía la actividad era normal en la zona donde funciona dicha casa de altos estudios en inmediaciones de calles Arístides Villanueva y Huarpes, en el corazón de la quinta sección de la Ciudad de Mendoza

-Incendio destruyó varios autos. Sucedió en la mañana de hoy en un taller mecánico ubicado sobre calle Alberti entre Guiñazú y Patricios, en el distrito Mayor Drummond de la localidad Luján de Cuyo. Una mujer se descompensó producto de la deseperación. Fue asistida por vecinos quienes llamaron al 911 y a los pocos minutos se hicieron presente personal de policías, bomberos y médicos del Servicio Coordinado de Emergencias. Las causas del siniestro quedaron bajo investigación de Policía Científica y de Oficina Fiscal departamental.

-Dieron de alta a la única sobreviviente del catastrófico accidente vial donde murieron cuatro personas. Había sucedido en ruta provincial 60 cuando impactaron de noche dos vehículos de frente. Florencia Bettalemmi tiene 42 años de edad, es de profesión psicóloga. Estuvo dos semanas en terapia intensiva y en el hecho perdió a su marido, a su cuñada y a dos sobrinas.

-También se recupera Antonela Murga. Es la esposa del hombre que murió al caer su auto al vacío desde el Acceso Este frente a la terminal. El hecho sucedió a plena luz del día cuando el auto en el que viajaba la familia completo, fue chocado por un conductor principiante de 19 años que circulaba a máxima velocidad en la misma dirección hacia el ingreso a la capital mendocina. La mujer tiene 36 años, es de profesión kinesióloga y sigue también la progresión de su hijo que sigue en terapia intensiva.

-Asaltaron a joven de 19 años en Maipú. Había acordado una compra a través del whatsApp. Cuando llegó a destino se encontró con los supuestos vendedores quienes le exhibieron un arma y le robaron dinero, la campera y el celular. Cuando la víctima logró reponerse pidió ayuda a los vecinos y luego fue a realizar la denuncia a Comisaría 49º.

-Mujer se hizo pasar por jueza, quiso liberar a un delincuente y cuando quedó al descubierto, la detuvieron. Se llama Patricia Funes y los hechos sucedieron en el departamento San Rafael. Se presentó con documentación falsa invocando una resolución de una Corte Internacional pero no le creyeron. El acusado está detenido por una causa relacionada con la venta de drogas. El fiscal Mauricio Romano opinó que la maniobra temeraria de la mujer se encuadra en el delito de "usurpación de títulos", penado en el artículo 247, primer y segundo párrafo, del Código Penal Argentino. Fija una pena privativa de la libertad y multa.

-21 allanamientos realizó la Policía de Mendoza en distintos barrios conflictivos del departamento Las Heras. Las medidas se concretaron en el interior del Barrio "Santa Teresita" y sus alrededores. Como resultado, se informó que hubo personas detenidas por cuentas pendientes con la justicia. Además secuestraron gran cantidad de armas, municiones y droga. Desde el ámbito oficial se destacó el hallazgo de máquinas destinadas a la recarga, al armado de armas y a la colocación de silenciadores.

-Dos personas quedaron detenidas por robar un matafuegos. El hecho fue denunciado por un comercio ubicado en el interior de un shopping en el departamento San Rafael. Luego del hecho delictivo volvieron al otro día y un trabajador los reconoció. Llamó al 911 y cotejaron los rostros con las cámaras de videoseguridad, por lo cual ambos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal en una causas caratulada como "hurto simple".

-Mujer fue atropellada por un micro. Sucedió en el departamento Rivadavia cuando circulaba en su bicicleta. Por las heridas recibidas fue trasladada a un hospital, donde quedó internada. El hecho tuvo lugar cuando el transporte arrolló a la víctima de 61 años en inmediaciones de calles Florida y Esperanza, en el distrito "Los Campamentos". Familiares indicaron que evoluciona favorablemente. El micro pertenece a la empresa "DiceTur" y se indicó que se trató del interno 13.

-Dueño de finca fue víctima de asalto comando. Sucedió en el departamento Santa Rosa, en el este mendocino. A la víctima lo sorprendieron, lograron reducirlo bajo amenazas, lo ataron y lo obligaron a transferir unos 4 millones de pesos. El hecho tuvo lugar en la localidad "El Marcado" adonde llegaron los delincuentes en medio de la noche. Le llevaron también dinero en efectivo, herramientas, mercaderías, un vehículo y documentación.

-Operativo antinarco. Un control aleatorio de Gendarmería Nacional dio con un cargamento de 32 kilos de hoja de coca con destino a Mendoza. El episodio tuvo lugar en el km 1358 de ruta nacional 9 a la altura de la provincia Tucumán. La carga estaba oculta en una rueda de auxilio del colectivo que había salido desde Jujuy. Un ciudadano de origen boliviano quedó detenido y a disposición de la justicia federal.

-Un hombre circulaba en actitud sospechosa, fue identificado y resultó que tenía pedido de captura. Sucedió en la terminal de ómnibus de San Rafael. Está acusado por violación de domicilio y daños y es requerido por la justicia de la vecina provincia de San Luis. Al momento de requisarlo le encontraron marihuana entre sus pertenencias. Intervino Policía Federal.