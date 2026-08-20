Mendoza hoy: los casos policiales y judiciales destacados

-Se normaliza el transporte de cargas entre Argentina y Chile. Por el Paso Cristo Redentor ya cruzaron 2.870 camiones y este jueves comenzó el tránsito hacia Argentina. Tras lograr la salida del transporte varado en Mendoza, hoy habilitan el cruce únicamente para cargas en sentido inverso. No se permitirá el turismo interno.

-Descarriló un tren de cargas en Las Heras y la Policía custodia las formaciones para evitar saqueos. El incidente ocurrió esta madrugada en la zona de calles San Martín y Santa Rita. Como hay pérdida de combustibles hubo gente que se acercó con bidones.

-Una mujer quedó detenida por venta de drogas en San Rafael. Fue en el marco de un operativo de Policía Federal. Efectivos de esa fuerza irrumpieron en dos viviendas del Barrio Constitución, secuestraron marihuana y notificaron a la acusada por infracción a la Ley de Estupefacientes.

-Una iglesia sufrió siete robos en dos semanas. Los vecinos del barrio FOECYT ubicado en el departamento Godoy Cruz denunciaron la sustracción de instalaciones eléctricas e insumos, mientras que el párroco fue amenazado con un arma blanca por un delincuente al que habían asistido horas antes.

-La justicia de Mendoza dictó prisión preventiva para Manuel Washington Heredia. Se trata de uno de los acusados por el homicidio de Axel Rodríguez, el adolescente de 15 años asesinado a tiros en mayo de 2025 en el barrio Olivares, de Ciudad. Heredia había sido detenido en julio de este año luego de permanecer varios meses prófugo y, tras la audiencia realizada en el Polo Judicial Penal, quedó formalmente bajo prisión preventiva mientras avanza la causa por el crimen del menor.

-Vecinos de Avenida Champagnat, de Ciudad reclaman por un poste. Fue el que quedó en malas condiciones luego de un choque. Está ubicado frente al club de la Universidad Nacional de Cuyo y piden que sea retirado en forma urgente para evitar posibles nuevos accidentes.

-Corrupción en la función pública. Echan a un funcionario de Irrigación. Se trata del inspector de cauce que hasta usó muertos para robar. La decisión la tomó el propio Tribunal del Departamento General de Irrigación quien echó y le obligará a pagar al inspector Alejandro Currenti por varios hechos de corrupción. Usaba viáticos, cobraba obras que no hacía y hasta hizo operaciones bancarias con la firma de un muerto.

-Quieren saber si el intendente de Guaymallén estuvo en el Mundial de fútbol sin autorización. Medios de prensa de ese departamento cuestionan a Marcos Calvente porque no queda claro si fue autorizado o no por el Concejo Deliberante para viajar a ver el Partido entre Argentina y Cabo Verde, el pasado 3 de julio.

-Intensifican los controles al transporte de minerales en Mendoza. La Policía Ambiental Minera fiscalizó cerca de 70 camiones en diversos puntos estratégicos de la provincia y multó a tres transportes por circular sin la documentación obligatoria. Este hecho tuvo lugar en un punto de control en Ugarteche, Luján de Cuyo.

-Inseguridad en Maipú. Delincuentes con armas de fuego asaltaron un comercio dedicado a la venta de pan. Sucedió anoche en el local ubicado en calle Sarmiento al 1000. Amenazaron a la empleada de la caja, le llevaron 40.000 pesos, su teléfono celular y su cartera. Los acusados se dieron a la fuga en una camioneta.

-Operativo de control sanitario en pollería. Supervisores lograron decomisar alrededor de 300 kg de mercadería. Se informó que no estaban aptos para el consumo. Las autoridades detectaron mercadería sin rotulación, deficiencias en las condiciones de higiene y equipos de refrigeración inadecuados en el comercio ubicado en calle Lisandro Moyano en el departamento Las Heras.

-Inseguridad en Guaymallén. Un delincuente robó una moto del interior de un complejo de departamentos ubicado en calle Alberdi al 1100. Sucedió luego de las 2 de la madrugada de este jueves. Luego de la denuncia al 911 se montó un operativo que logró dar con el acusado. El hombre de 23 años fue interceptado, reducido y puesto a disposición de la oficina fiscal departamental.

-Nuevo temblor se sintió en Mendoza. Se produjo a las 16.09 del miércoles. Tuvo una intensidad leve de 2.8 grados y se ubicó 37 km al Oeste de nuestra capital.

-Defensa Civil advierte a la población que el kit de emergencias puede permitir sobrevivir durante 72 horas, pero debe contar con los elementos esenciales. Entre ellos se encuentran: Ropa de abrigo. Linterna y radio con pilas. Una manta liviana. Chocolates y barras de cereales. Botella de agua. Velas y fósforos. Copia de las llaves de la casa y de los vehículos. Documentos. Alcohol en gel. Bolsas de plástico. Botiquín y los medicamentos que se consumen a diario.