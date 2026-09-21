Mendoza hoy: violento Zonda dejó importantes consecuencias

-Daños en todo Mendoza por el viento zonda. Se registraron fuertes ráfagas que fueron acompañadas por tierra y viento caliente. En un informe oficial, Defensa Civil contabilizó unos 240 incidentes. Hubo unos 50 incendios, caída de cables, postes de luz, ramas y unos 100 árboles. Los municipios más afectados por cantidad de incidentes, fueron: Lavalle, San Rafael y Las Heras. En Godoy Cruz los mayores daños se registraron en calle Talcahuano a la altura del hospital "Lencinas". En Ciudad un árbol de gran tamaño cayó y quedó atravesado en calle Rioja casi Garibaldi. Un árbol aplastó una camioneta. Sucedió en calles Juan Domingo Perón y Doctor Moreno en el centro de Las Heras. Árbol de importante tamaño cayó en calle Cobos casi "La Colonia" en la zona de Agrelo, departamento Luján de Cuyo.

-Dos personas murieron en incidente vial. Sucedió en San Rafael. El hecho tuvo lugar a la altura del cruce de ruta provincial 143 con calle Cubillos. En el impacto perdieron la vida el conductor y acompañante que iban a bordo de un auto Renault Megane. Impactó con una camioneta Amarok, cuyos ocupantes debieron ser asistidos y trasladados a distintos hospitales. El test de alcoholemia les dio negativo a los conductores. Las actuaciones las llevaron adelante personal de Comisaría 38 del sur provincial.

-Cuatro personas resultaron heridas en picadas de autos. La actividad es legal y está autorizada en un predio ubicado en la zona de Lavalle, hacia el norte del Gran Mendoza. Uno de los autos que participaba, un Chevrolet 400, perdió el control y se estrelló contra una de las tribunas. El resultado fue de 4 espectadores con heridas, y dos de ellos de gravedad. Fueron trasladados en forma urgente al hospital "Domingo Sícoli". Las actuaciones quedaron a cargo del Ministerio Público Fiscal con personal de Comisaría 17 Lavalle.

-La información de última hora indica que una de las víctimas tiene 17 años y está internada en delicado estado en terapia intensiva del Hospital Central. Está con asistencia respiratoria y pronóstico reservado. Su familia pidió cadena de oración ante el preocupante parte médico difundido minutos antes de este mediodía.

-Una mujer perdió la vida al caer a un cauce de agua. Sucedió en inmediaciones de calles Costa Canal y Galván en el departamento Rivadavia. La información oficial señala que la víctima tenía 46 años. Junto a su pareja habían estado en una encuentro donde bebieron alcohol. Se trata de establecer si cayó en forma accidental o si se arrojó a las aguas. El hombre quedó detenido las primeras horas, luego de tomarle declaración, la Fiscalía le devolvió la libertad, sujeta a investigación. Ambos tienen hijos en común, pero ya no convivían.

-Encuentran hombre muerto en una acequia. Sucedió en calles Alem y Comodoro Pi en el barrio "Constitución" departamento San Rafael. La víctima fatal tenía unos 40 años de edad y fue hallado con un golpe en la cabeza. El cuerpo se encontraba "boca abajo", según certificaron los médicos del Servicio Coordinado de Emergencias que concurrieron al lugar luego de un llamado al 911. Se investigarán las cámaras de video de la zona para conocer algún dato que acerque los motivos de la muerte: si fue accidente u homicidio.

-Murió un hombre luego de un incidente vial. Tenía 33 años. Iba a bordo de una moto. Producto de las heridas había sido internado en grave estado en el hospital Central, donde días después se comunicó su deceso. El accidente se había producido entre dos motos en la esquina de carril Tirasso y Pedro del Castillo, en el departamento Guaymallén. El otro conductor tiene 22 años, también quedó internado en el hospital Central, pero se recupera de las lesiones, según se informó.

-Murió Zuhair Jury. Era el hermano de Leonardo Favio y autor de los guiones que luego convirtió en clásico de su cine. Zuhair Jury fue escritor, guionista y director, había nacido en Mendoza y formó con su hermano una de las sociedades creativas más importantes de la cinematografía nacional.

-Murió Carlos Alonso. Artista de renombre internacional nacido en Tunuyán, provincia de Mendoza. Pintor y dibujante, considerado uno de los máximos referentes de la cultura local.

-Dos camionetas chocaron en General Alvear. El hecho tuvo lugar cuando impactaron de frente ambas movilidades en ruta nacional 188 y Avenida Sarmiento, en la localidad de Bowen. Una de las camionetas de Marca Nissan era conducido por un hombre con domicilio en el sur de Mendoza. El test le dio positivo con 2.41 gramos de alcohol en sangre. El otro conductor íba al mando de una Amarok y con domicilio en provincia de Buenos Aires. Circulaba junto a su mujer y dos menores de edad. Hubo que rescatarlos del interior de las movilidades y fueron derivados a un hospital con heridas de distintas consideración. No hubo que lamentar víctimas fatales y en el lugar actuó personal de Comisaría 46º.

-Conductor manejaba alcoholizado y volcó con su camioneta. Sucedió en el departamento Maipú a la altura de carril Isidro Maza y Las Piedritas, en Fray Luis Beltrán. Dos mujeres que viajaban como acompañantes resultaron internadas. El conductor declaró que "había sido encandilado" por un auto que circulaba de frente. Luego de constatar los daños y de asistir a las acompañantes, personal de policía vial hizo test que resultó positivo con 1.44 gramos de alcohol en sangre.

-Un segundo conductor alcoholizado quedó detenido también en Maipú. El test le dio positivo con 3 gramos. El hecho tuvo lugar luego de caer con su camioneta partner, a un cauce de agua en ingreso a barrio "Los Solares", en el distrito Rodeo del Medio.

-Auto volcó esta mañana a metros del Aeropuerto Internacional de Mendoza. Sucedió cuando circulaba por Acceso Norte. Hubo importante congestión vehicular. Al parecer chocó contra montículo de tierra y dió un vuelco.

-Camión terminó adentro de una vivienda. El conductor de 52 años perdió el control y e impactó en la propiedad. Tuvo que ser asistido pero por heridas leves, por milagro no hubo víctimas fatales. Sucedió en una curva donde atravesó el guardarail ubicado en km 47 de ruta 143 a la altura de "Carmensa" en el sur del departamento General Alvear. Camión y acoplado viajaban sin carga, según pudo constatar personal de policía Científica.

-Incendio afectó varias hectáreas en San Rafael. Se inició por la quema de pastizales, una costumbre para limpiar campos. El viento avivó por demás las llamas y hubo que lamentar las consecuencias con daños de distinta consideración. Sucedió en la localidad "Salto de las Rosas" a la altura de calles Castro y Berutti. Por suerte, no hubo que lamentar pérdidas humanas ni de animales.

-Delincuente amenazó a empleada de un kiosco y le robó. Sucedió en la esquina de calles Rioja y Rondeau en Ciudad. Bajo amenazas con arma de fuego le llevó dinero de la recaudación y mercadería. A la joven de 19 años además la obligó a tirarse al piso.

-Menor de edad fue ingresado con un balazo en la cabeza. El hecho fue confirmado en el hospital "Teodoro Schestakow" del departamento San Rafael. Se dio a conocer que se encontraba en un domicilio junto a otro adolescente manipulando un arma de fuego. Sucedió en calle Los Pámpanos al 300 en el Barrio Municipal. En la mañana de este lunes permanecía en terapia intensiva y la Oficina Fiscal busca determinar la mecánica del hecho y cómo fue que ambos llegaron al arma con municiones.

-Bajo amenazas con arma de fuego le robaron la bicicleta a un joven de 20 años en Guaymallén. Sucedió cuando estaba en compañía de un amigo en inmediaciones de una plaza ubicada en carril Mathus Hoyos y Mitre. Ambos quedaron paralizados por el terror y fueron despojados de la bici, a plena luz del día.

-Siniestro vial en pleno centro. Micro atropelló a peatón. Sucedió en calles 9 de Julio y Necochea. El tránsito estuvo complicado en la zona. La víctima fue asistido por personal médico del Servicio Coordinado de Emergencias del 911

-Este 21 de septiembre se realizan operativos de control por los festejos del día del estudiante y de la primavera. La provincia ha destinado unos 2000 policías que realizan controles viales, test de alcoholemia y sobre todo custodian los espejos de agua como dique Potrerillos, dique Carrizal y los diques, lagos y lagunas ubicadas en cada rincón de la Mendoza.