Mendoza y los casos policiales más impactantes de las últimas horas

-Escándalo en la Justicia de Mendoza. Voces en contra porque sobreseyeron al empresario Alejandro Verdenelli. Atropelló y le quitó la vida al joven Alan Vilotua en 2017. El hecho sucedió cuando la víctima salía de trabajar. Luego de que el conductor que en ese momento manejaba alcoholizado fuera condenado a 3 años de prisión, la Sala Penal de la Corte se tomó 5 años y 10 meses para tratar de resolver un recurso de casación. Luego, respondió un recurso extraordinario federal. El sobreseimiento de Verdenelli fue dictado por los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez, quienes consideraron que la acción penal se ha extinguido y, por lo tanto, la causa ha prescrito.

-Andrés Villouta, padre del joven muerto expresó su dolor, indignación e impotencia frente a una resolución que consideró "injusta" y "humillante". "El que tiene plata mata, paga y sigue su vida como si nada", señaló el hombre. -"Si los jueces se equivocaron, quiero que se hagan cargo" dijo Andrés Villouta. El hombre se refirió a la prescripción de la causa por la muerte de su hijo y de la responsabilidad de la Corte. El padre de Alan apuntó especialmente contra la notificación de la resolución que rechazó el último recurso de la defensa. La decisión de la Sala Penal de la Corte de Justicia de Mendoza, integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, había sido tomada el 13 de abril, un día antes de que venciera el plazo de 6 años desde la sentencia original, pero la comunicación formal a Verdenelli se concretó 4 días después. Para Villouta, ese punto resulta central y no está dispuesto a aceptar que el caso termine simplemente con la prescripción. "Yo no me voy a quedar de brazos cruzados", sostuvo, y anticipó que hará todo lo que esté a su alcance para que se determine si existió un error y, en ese caso, quién debe responder por él.

-Record absoluto. Hoy se cumplen 30 días del bloqueo en los Pasos hacia Chile. El temporal de nieve sigue en cordillera con pronóstico de nuevas tormentas y viento blanco para este fin de semana.

-Encontraron sin vida a un trabajador de Vialidad Nacional. Sucedió en San Rafael. Su cuerpo fue hallado en el interior del canal de riego "El Vidalino" a la vera de ruta 146 en el distrito La llave. Policía Científica analiza los restos del hombre para indagar su causal real de muerte ya que se constató heridas en el cráneo. La justicia mantiene la causa bajo investigación y no descarta ninguna hipótesis. Los resultados de la autopsia serán determinantes para conocer si se trató de un accidente o un hecho de otras características.

-Le dieron prisión domiciliaria a un abogado que está denunciado. Es por intimidar a una joven para que cambie su declaración ante un caso de abuso intrafamiliar. Los hechos sucedieron en el departamento San Martín. El profesional quedó detenido el pasado mes de julio tras ser denunciado por intimidar a la adolescente de 16 años para que modifique sus declaraciones en el expediente de abuso sexual.

-Operativos viales sorpresa en el Gran Mendoza. Lograron secuestrar ocho motos. Permitieron detectar múltiples infracciones, a partir de reclamos vecinales por maniobras riesgosas entre ellas: la falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, documentación y elementos de seguridad; además de los escapes ruidosos.

-Una mujer sorda fue con su hija al hospital por una urgencia y no pudo comunicarse con los médicos. Sucedió en el Notti en Guaymallén. María Cecilia Fernández López, es madre de cinco hijos (dos de ellos, sordos, Daia y Ezequiel) y también es abuela. Sus dos hijos sordos están entre los sobrevivientes de los abusos sexuales en el instituto religioso Antonio Próvolo que funcionaba en Luján de Cuyo. Desde el Ministerio de Salud de Mendoza reconocieron que se trata de una problemática que alcanza a una población considerable de la provincia. Hay casi 6.000 personas sordas, la mayoría concentradas en el Gran Mendoza, según registros obtenidos a través de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

-Un trabajador rural mendocino murió tras ser atropellado en la Ruta 250 en la provincia de Río Negro. La víctima fatal fue identificado como Juan Antonio Eduardo Roldán Cuéllar, oriundo del departamento Maipú. El conductor del vehículo quedó imputado por homicidio culposo.

-Reclamo vecinal en Guaymallén. Chocaron un semáforo y quedó fuera de funcionamiento en una esquina de alto tránsito. Sucede en Remedios de Escalada y Moldes, en Dorrego. Están pidiendo su reparación para evitar más accidentes en la zona.

-Frente a los incumplimientos de la empresa aérea Flybondi, ahora lanzan un nuevo sistema para reclamar a las aerolíneas. Desde el 15 de agosto comenzará a funcionar un mecanismo de conciliación para pasajeros afectados por cancelaciones, demoras u otros incumplimientos de las compañías aéreas. El trámite será gratuito y podrá resolverse en hasta 30 días hábiles y deberá realizarse a través de la ANAC, La Administración Nacional de Aviación Civil. La medida surge tras reiterados reclamos por los incumplimientos de Flybondi.