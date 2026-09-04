Mendoza y los hechos que conmueven en esta jornada

-El Aeropuerto Internacional de Mendoza tuvo que suspender las operaciones durante unas horas. Fue luego de un aterrizaje de emergencia en una de sus pistas. Esto generó demoras en las partidas y desvíos en los arribos. Las autoridades confirmaron que despejaron la pista y la estación volvió a operar con normalidad, luego de este mediodía. La nave se declaró en emergencia. Fue que pasadas las 11 de este viernes un avión Pampa de la IV Brigada Aérea tuvo un desperfecto cuando realizaba las prácticas habituales.

-Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Johana Chacón en el departamento Lavalle. Al cumplirse 14 años de la desaparición y femicidio de la adolescente cuando tenía 13 años de edad, se realizarán actividades comunitarias y pedagógicas en toda la provincia. Luego de 6 años de investigación y denuncias de la comunidad, la Justicia condenó al responsable, Mariano Luque una pena unificada de 32 años, que también incluyó el femicidio de Soledad Olivera, el cual había ocurrido unos meses antes que el de Johana Chacón.

-Mendoza sumó 523 intentos de suicidio en 6 meses. El gobierno nacional anunció un plan escolar. La Estrategia Federal busca prevenir situaciones en salud mental en adolescentes y Mendoza fue una de las 5 provincias priorizadas.

-Falsa denuncia de abuso sexual. Los rugbiers franceses fueron sobreseídos definitivamente por un fallo de la Corte provincial de justicia. El tribunal rechazó un planteo realizado por la denunciante en la cámara de Casación contra el sobreseimiento dictado en el año 2024. El abogado defensor de los jóvenes acusados dijo que va a iniciar acciones penales contra la abogada de la mujer que impulsó las falsas denuncias por abuso sexual.

-Suspenden a una docente y periodista por malos tratos hacia un alumno. Se trata de la docente y periodista Bibiana Toledo. La resolución de la Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión preventiva por 30 días y la intervención de la Junta de Disciplina en el departamento San Rafael.

-Imprudencia al volante. Más de 2.200 conductores dieron alcoholemia positiva en controles de tránsito en Mendoza en lo que va de este año. De las cifras por las actas viales, se desprende que 1.056 automovilistas superaron un gramo de alcohol por litro de sangre, cuando lo permitido por ley es solo 0,5.

-Imputaron por homicidio culposo al conductor que atropelló y mató a un peatón en Rodeo del Medio. Kevin Ismael Choque de 34 años, fue imputado por la Justicia. Atropelló y mató a un hombre de 42 años, escapó y fue detenido a seis cuadras. El test le había dado positivo con 2.62 gramos de alcohol en sangre.

-Cayeron presos los falsos policías que cometían robos en el Gran Mendoza y Zona Este. La Justicia resolvió la medida cautelar contra los sospechosos de conformar una organización criminal que cometió múltiples asaltos vestidos con prendas de la Policía de Investigaciones.

-Denuncian robos en los puentes peatonales que cruzan el Acceso Este. Sucede a la altura del Shopping. Los vecinos de la zona piden más iluminación y presencia policial permanente.

-Hallaron a dos turistas que estaban desorientadas en Dique Los Reyunos. Personal de Policía de Mendoza rescató a las dos mujeres que se habían extraviado en la zona de "Salto Colorado" tras un despliegue coordinado que incluyó tecnología de rastreo aéreo como drones.

-6 detenidos por robo de cables. Fue en el marco de un operativo policial realizado en el departamento Las Heras. También secuestraron un camión que transportaba aproximadamente 600 tramos de cable de cobre.

-Se incendió el subsuelo de un edificio ubicado en calles Perú y Godoy Cruz, en pleno centro. Solo hubo daños materiales y no se registraron heridos.

-Más de 60 motos quedaron destruidas por un incendio en un depósito privado ubicado en el departamento de Junín. El siniestro se registró cerca de las 6 de la mañana de este viernes en el depósito de la firma "Santecchia", ubicado en calles Isidoro Bousquet y Bustos, en el ingreso a esa ciudad. Bomberos de la Policía investiga un posible desperfecto eléctrico asociado a una de las baterías.

-Siguen los problemas por la falta de recursos en los cuarteles de bomberos voluntarios de Mendoza. Ahora, los bomberos del distrito Rama Caída en el departamento San Rafael informaron que atraviesan una complicada situación financiera que los obliga a restringir parte de sus servicios.

-Hay un corte de agua que está afectando a Godoy Cruz y Guaymallén. Se debe a la falta de dotación de agua cruda por parte del Departamento General de Irrigación, según informó a sus clientes la empresa Aysam.

-"Piratas del asfalto" chocaron un furgón y escaparon en el vehículo con 1.500 kilos de carne. Tres delincuentes interceptaron al conductor luego de chocar intencionalmente el vehículo en la ruta conocida como "Variante Palmira", a la altura del departamento Maipú. Lo amenazaron con un arma y escaparon con el furgón, que transportaba unos 1.500 kilos de carne ovina y porcina.

-Un tour de compras con destino a Mendoza llevaba 54 kilos de droga escondidos en peluches. Fueron descubiertos por un control de rutina de personal de Gendarmería Nacional quien interceptó en Catamarca un transporte de "tour de compras" que viajaba desde Salta. En la requisa encontraron marihuana y cocaína ocultas dentro de peluches de capibara.

-Un hombre robó una bicicleta y luego quería venderla a través de las redes sociales. Personal de la policía logró identificarlo y lo detuvieron. El acusado tiene 39 años y fue apresado en inmediaciones de calles Dr Moreno y Rawson en el departamento Las Heras.

-Tembló en Mendoza. El epicentro se ubicó en la localidad de Palmira, a unos 24 km al Suroeste de capital. Se registró a la hora 5 con 54 minutos. El Inpres confirmó que se produjo a una profundidad de 13 km y con intensidad leve de 2.8 grados. En lo que va de este viernes tembló tres veces en San Juan, también en Salta y Catamarca.

-Defensa Civil advierte a la población que el kit de emergencias en caso de terremoto debe contener: Ropa de abrigo. Linterna y radio con pilas. Manta liviana. Chocolates y barras de cereales. Botella de agua. Velas y fósforos. Copia de las llaves de la casa y de los vehículos. Documentos. Alcohol en gel. Bolsas de plástico y botiquín.

-Mendoza destinó más de 324 millones de pesos para pagar deudas del Programa Provincial de SIDA. El Gobierno giró los fondos a la Asociación Cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales para cancelar compromisos con proveedores y garantizar el funcionamiento del programa.

-Denuncian que volvieron a ensuciar el colector Papagayos. Hace una semana hubo tareas de limpieza y en esta jornada vuelve a lucir cargado con bolsas de residuos. Ante la llegada del Súper Niño con probables consecuencias de fuertes tormentas, se busca concientizar a la población sobre el cuidado de cauces de agua para que no se vean taponados con mugre ante riesgos aluvionales.

-Al respecto, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza pide endurecer las sanciones en toda la provincia para aquellos que tiren basura en los cauces de agua. La Ciudad retiró más de 1.100 toneladas de basura del colector Papagayos durante 2025. Ahora buscan prevenir obstrucciones y reducir riesgos ante tormentas.

-Lanzó una seria advertencia la científica argentina que lidera la Organización Meteorológica Mundial. Sostuvo que "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos". Celeste Saulo alertó que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y dijo que podría ser "el más potente" del que se tenga registro. El Niño de este año "tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo".