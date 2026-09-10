Mendoza y los hechos que son noticia en esta jornada

-Murió bebé de un año. Sucedió en el departamento San Rafael. El hecho tuvo lugar cuando el menor cayó a una pileta ubicada en el domicilio de Calle Sueta al 4000. La madre hizo todo lo posible por auxiliarlo, pidió ayuda al 911 y en minutos fue asistida por personal del Servicio de Emergencias quienes procedieron a revisar al menor y solo pudieron constatar su deceso. En el lugar se vivieron escenas de profunda tristeza.

-Mujer dejó solo a su hijo de tres años para ir a bailar. La situación no es la primera vez que sucede y fue denunciada por sus propios vecinos en la localidad de Rivadavia, en el este provincial. Un llamado al 911 activó el operativo donde personal policial llegó hasta la vivienda ubicada en calle Chañar y dieron con el niño en solitario. La policía confirmó que la mujer de 25 años había dejado solo al niño para irse a un baile. Se activó el protocolo de estos casos, se le dio participación a los ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) del Gobierno de Mendoza y el menor fue llevado al hospital "Saporiti" para ser examinado física y psicológicamente. De los resultados depende que la custodia del menor sea entregada a su abuela.

-Delincuentes robaron a una persona que esperaba el micro para ir a trabajar. Sucedió esta mañana en calle Chuquisaca en la zona Oeste de Godoy Cruz. Fue alertado personal policial quien llegó rápido al lugar y emprendió una persecución a los tiros con los acusados. Los delincuentes se escondieron en el "Campo Papa". Antes del mediodía lograron detener a uno de los ladrones de 17 años y en su poder tenía pertenencias de la víctima. El segundo delincuente también de 17 años fue capturado en las primeras horas de esta tarde.

-Crimen en Godoy Cruz. La justicia imputó al autor de un crimen y arriesga una pena que va de 8 a 25 años de cárcel. Kevin Jonathan Araya confesó haber asesinado a puñaladas al ex convicto Carlos Jonathan Gelman de 34 años de edad. El hecho sucedió en la vía pública en calle Rawson al 2000.

-Siguen los incidentes viales. Conductor de moto cayó al asfalto. Sucedió esta mañana en la Rotonda de Corredor "Marciano Cantero" y calle Gorriti en Godoy Cruz, en zona de "La Estanzuela". Hace días se mató una mujer en el mismo lugar. Vecinos denuncian que al lugar le falta señalética y mayor iluminación. La víctima sufrió heridas de consideración y tuvo que ser asistido por personal médico y trasladado a un centro asistencial.

-Cuatro personas heridas dejó como saldo el choque de dos camiones. Sucedió en ruta provincial 143 y carril "Rincón del Indio" en el departamento General Alvear. Ambos circulaban en sentido contrario y se investigan las causas por las cuales chocaron de frente. Se informó que los heridas no revisten gravedad, fueron asistidos por personal médico y las actuaciones del caso quedaron a cargo de Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Un bombero tuvo que dejar de apagar un incendio para separar a vecinos que se habían agarrado a golpes. Sucedió en el departamento Las Heras. Los voluntarios llegaron para combatir las llamas en un domicilio ubicado en inmediaciones de Avenida San Martín y Urquiza, tarea que se vio interrumpida por las trompadas que se daban entre dos hombres. Los heridos se registraron por la pelea y no por el fuego.

-Otro incendio se registró en una vivienda familiar. Está ubicada en calle Laguna de la Esquina, en el barrio Fuchs, departamento Godoy Cruz. En el garaje de la propiedad ardió una camioneta tipo utilitario y las llamas se extendieron al resto de la casa.

-Defensa Civil encabezó un encuentro de la Región Cuyo para abordar estrategias preventivas ante los pronósticos de eventurales consecuencias por la presencia del fenómeno climático "Súper Niño". Se indicó que la población podrá acceder a una aplicación en sus celulares que emitirá las alertas respectivas ante los riesgos concretos de temporal.

-Dos hombres quedaron presos por robar sillas de un comercio. Sucedió en calle San Lorenzo al 300 en la zona del microcentro. Los acusados tienen 28 y 32 años y cuentan con amplio prontuario delictivo.

-Confirman contrabando de granos por más de 30 millones de dólares en Mendoza. La justicia federal lleva adelante la investigación se basa en empresas que funcionaban como "pantalla" para evadir impuestos, entre otros delitos. Las maniobras consistían en hacer pasar por esta provincia cargamentos de granos con destino final el vecino país de Chile, a través de "empresas fantasma".

-Este 10 de Septiembre se recuerda el día de concientización sobre la salud Mental en todo el país. El director de Salud Mental Manuel Vilapriño destacó: "En Mendoza, el 87% de las personas que se suicidan tienen historia de consumo". Asimismo informó que "esta situación comienza a reflejarse en adolescentes problemáticos de 14 o 15 años". Según las estadísticas oficiales, "el panorama se ve agravado por factores socioeconómicos y culturales", señaló.

-Dos detenidos en el departamento Tunuyán. Fue el saldo de un operativo policial que se inició con seis personas que fueron trasladadas para averiguación de antecedentes, una captura, un aprehendido por conducir pese a estar inhabilitado y el secuestro de una camioneta y de una réplica de arma de fuego. Además, se labraron 13 actas por infracciones.

-Usuarios de redes sociales comparten imágenes en fotos y videos de la imprudencia al volante. Un caso puntual se dio en la ruta hacia Chile a la altura del km 1165 cuando un camión sobrepasó a otro en doble línea amarilla. La imprudencia puso en riesgo la vida de ambos conductores y de quienes circulaban en ambos sentido de la traza que une Mendoza con el vecino país.

-Operativo policial en una vivienda de Las Heras. Se produjo un desalojo con las primeras luces de este jueves en calle Sarmiento y Río Negro. Trabajó personal de Gendarmería Nacional, Infantería y Policía de Mendoza con material de alta tecnología, incluído drones.

-Otro choque de autos. Se produjo en la rotonda de calle Regalado Olguín en la zona limítrofe entre Ciudad y Las Heras. Participaron tres autos y un Peugeot 206 color gris plata quedó adentro de la rotonda. Solo hubo heridos leves.

-Vecinos se quejan por corte prolongado de calle. Sucede en carril Ponce esquina con San Francisco del Monte en la localidad Rodeo de la Cruz. La situación data de al menos hace seis semanas. "Las calles están cortadas pero no se ve nadie trabajando" denunciaron hoy los vecinos.

-Atacaron un jardín de infantes. Delincuentes rompieron los vidrios de la puerta del jardín maternal "Dante, el elefante". Está ubicado en calle San Juan y República de Siria, en pleno centro. Los autores fueron seguidos por videocámaras.

-Semáforos fuera de funcionamiento. Vecinos denuncian que llevan varios días sin operar los que están ubicados sobre carril Bandera de los Andes y Pellegrini. "De milagro no han habido accidentes con víctimas fatales", sostuvieron