Asesinaron a un hombre de un balazo en el rostro a escasos metros de una plaza

Un hombre fue asesinado al ser baleado en el rostro y el cadáver apareció abandonado a escasos metros de una plaza, en un misterioso suceso registrado el jueves en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Jonathan Gabriel Menéndez, de 37 años.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió en horas de la madrugada cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente fallecida tendida en el cruce de Coronel Arena y Manuel Prudán.

Al arribar al lugar, los uniformados hallaron el cadáver del individuo, que yacía tendido en las proximidades de una plaza y de una reserva natural.

Agredido a corta distancia

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de bala en la región del rostro, certificándose además que Menéndez había sido agredido a corta distancia.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría tercera del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de esclarecer lo acontecido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego", Martín Alejandro Schebes, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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