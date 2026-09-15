Misterio: un sujeto ejecutó de un balazo en la cabeza a una mujer que estaba con su novio y un amigo, y escapó

Una mujer de 45 años fue asesinada por un individuo, quien le disparó un balazo en la cabeza mientras estaba junto a su novio y un amigo en una esquina, en un confuso suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan al autor de este crimen y se descartó, por completo, que el agresor haya actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Sonia Villagra.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció a las 20 del 11 de septiembre, se produjo cuando la mujer, su pareja y un amigo se hallaban en el cruce de San Pablo y San Cayetano.

Trascendió que en dichas circunstancias un joven arribó al mencionado lugar y le disparó un certero balazo a Villagra, para de inmediato darse a la fuga y esconderse en el vecindario.

A la mujer atacada la debieron conducir, de urgencia, al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente perdió la vida.

Herida mortal





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a esa occisa y determinaron que presentaba un impacto de arma de fuego en el cráneo; a la vez que, al requisar el escenario del delito, incautaron la vaina servida de una pistola nueve milímetros.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el barrio para averiguar el paradero del asesino.

La hipótesis de las autoridades





Hasta el momento, se cree que Villagra conocía al victimario; en tanto que se descartó una tentativa de asalto callejero.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre contra una mujer", la doctora Luisa Pontecorvo, fiscal de la Unidad Funcional N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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