Mnedoza: estos son los hechos policiales más destacados en las últimas 24 horas

Con los hechos más relevantes en la provincia cuyana en lo que va de este martes:

-Derrame de materia fecal por las calles de la zona de Los corralitos en Guaymallén. Solicitan que la justicia se constituya en el lugar y realice los exámenes correspondientes. La medida fue pedida por una vecina que lleva adelante una demanda civil. Se pide que se evalúen las condiciones ambientales en la zona por la contaminación del aire y del agua por los desechos cloacales.

-Mataron a puñaladas a un hombre en el departamento Las Heras. Sucedió durante una riña y hay tres hermanos acusados. Los hechos sucedieron en el barrio Aeroparque y sus cuñados serían los autores del crimen. La víctima tenía 35 años y fue identificado como Carlos Gastón Arabel Valdez. Ingresó a la guardia del hospital Luis Lagomaggiore con una herida de arma blanca en el tórax y falleció minutos después. Uno de los acusados se entregó por sus propios medios.

-Novedades en el juicio del hombre acusado de herir con un rifle de aire comprimido a tres vecinos. Disparaba desde su ventana del departamento ubicado en las torres del barrio "Unimev" en Guaymallén. Trascendió que no será sometido a un juicio oral y público, y la causa se resolverá a través de una "probation" o suspensión de juicio a prueba. El acusado se llama Matías Horacio Boetto y tiene 43 años de edad. El trabajo de la Policía Científica y de Investigaciones permitió establecer la trayectoria de los disparos y, luego, la ventana desde donde se disparaba. Posteriormente, la Fiscalía Correccional ordenó un allanamiento y detuvo a Boetto, que resultó ser un empleado administrativo del Ministerio de Seguridad y Justicia que tenía, en ese momento, una licencia psiquiátrica. El hombre fue imputado por el fiscal Gustavo Stroppiana por tres casos de "lesiones leves dolosas calificadas por alevosía en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves dolosas calificadas por alevosía".

-Vecinos autoconvocados se manifestaron esta mañana en Godoy Cruz. Son los que viven en calle Lamadrid entre Juncal y Montes de Oca en cercanías del hipódromo de Mendoza, del hospital Lencinas y el Barrio Parque Sur. Es por una pérdida de agua potable en la vía pública y denuncian que las viviendas no cuentan con el servicio. Hicieron el reclamo el miércoles 17 de junio y no han sido escuchados.

-Padres denuncian presencia de ratas en una escuela de Ciudad. Se trata del edificio del colegio "Ricardo Rojas". Una madre dijo que los alumnos deben asistir igual porque corren las faltas, pero reclaman por la falta de higiene y piden desinfección de aulas, baños y sobre todo de los bancos y asientos.

-Un hombre se atrincheró y presuntamente mantuvo amenazados a los integrantes de su familia con un arma. El hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio Huarpes III en la zona límite entre Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú. Autoridades policiales dispusieron una intervención táctica que permitió controlar el episodio y reducir al hombre sin que se registraran personas lesionadas.

-Sigue la investigación por la muerte de una mujer en el hospital Scaravelli en el departamento Tunuyán. Era madre de dos niños y se hizo cirugía programada de ligadura de trompas. Se descompensó y perdió la vida. El marido de Ayelén Moyano informó que la denuncia es por mala praxis.

-Novedades en la causa judicial de los planes de ahorro para la compra de autos 0 km. La Corte provincial de justicia suspendió el fallo que obligó a 30.000 ahorristas a pagar sus deudas. Se apresta a dictar un fallo definitivo tras suspender la sentencia civil que emplazó a los ahorristas afectados. El fallo plenario de la Corte de Justicia no sólo suspendió la obligación de 30.000 mendocinos a negociar sus deudas con 8 automotrices hasta que haya una sentencia final. También frenó la posibilidad de que las automotrices secuestren y rematen los vehículos para cobrar las deudas que se tornaron impagables por el aumento del precio de las cuotas.

-Una mujer tuvo graves quemaduras por un incendio. El hecho sucedió en el domicilio de calle Tomás Guido al 500 en el departamento San Martín. El siniestro dejó a un hombre de 75 años internado, mientras que su pareja de 59 años fue derivada de urgencia al hospital Luis Lagomaggiore en helicóptero policial.

-En Maipú tres personas quedaron detenidas por tenencia de marihuana. El hecho sucedió a plena luz del día en la plaza departamental. Policías concretaron la aprehensión de los acusados, quienes posteriormente fueron trasladadas a una dependencia policial para el avance de las actuaciones correspondientes.

-Cientos de usuarios mendocinos reportan cobros duplicados en tarjetas de crédito Visa. Son las de los bancos Francés, Santander y Galicia. Podría deberse a error técnico en procesadores de pagos. Se recomienda reclaman en el banco y guardar el número de trámite, como segundo paso pagar lo que se ha gastado y como tercera medida se recomienda la denuncia correspondiente.

-En Malargüe un menor de 15 años manejaba una camioneta, volcó y dejó a otros dos amigos internados por heridas. Ahora los vecinos se quejan por la alta velocidad en que circulan en la zona de colonia Pehuenche. El crecimiento urbano de ese sector incrementó el tránsito, pero no fue acompañado por mayores medidas de prevención ni por una conducción responsable, según denunciaron.

-Operativo de control vial en Godoy Cruz. Se desarrolló en la intersección de calles Tiburcio Benegas y El Sauce. Personal policial detectó un vehículo Fiat Palio que circulaba sin las luces reglamentarias encendidas. Al detener la marcha del rodado para identificar a sus ocupantes, los efectivos observaron que uno de ellos arrojó una bolsa de plástico hacia el techo de una vivienda ubicada en las inmediaciones. Ante esta situación, se procedió a verificar el elemento descartado, constatando que contenía dinero en efectivo y envoltorios con una sustancia que, tras las pruebas de rigor, arrojó resultado positivo para cocaína. Como resultado del procedimiento, se secuestraron cerca de 70 gramos de cocaína, dos teléfonos celulares y más de medio millón de pesos en efectivo distribuidos en billetes de distintas denominaciones. Los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de la justicia.

-Un camión que transportaba una carga de chatarra y había salido de Mendoza se incendió sobre la Ruta Nacional 188 en la provincia La Pampa. Generó un importante operativo de emergencia que se extendió durante varias horas. Las llamas consumieron gran parte del semirremolque y obligaron a interrumpir completamente el tránsito en uno de los corredores viales más utilizados por el transporte de cargas del país.

-Hombre fabricó un gancho para robarle ropa por la ventana a un vecino y terminó detenido. El acusado tiene 27 años y fue sorprendido cuando utilizaba un elemento casero para extraer prendas de vestir a través de una ventana de una casa del barrio Los Horneros, en Godoy Cruz. Intentó escapar, pero fue detenido a pocos metros.

-En Maipú un hombre quedó detenido cuando circulaba en moto robada. El acusado tiene 22 años y circulaba sin documentación personal y de la movilidad. Había sido interceptado en un control vial de rutina en calles Oceanía y Dique Los Molinos. Quedó a disposición de la oficina fiscal.

-Una mujer de 35 años resultó herida durante la mañana de este martes luego de protagonizar un accidente de tránsito en calle Los Peralitos, frente al barrio El Nevado, en el departamento de Luján de Cuyo. El hecho ocurrió alrededor de las 08:15 horas y el siniestro involucró a una motocicleta Corven 110 cc y un automóvil Peugeot 208, conducido por una mujer de 55 años. Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor salió despedida y terminó cayendo dentro de una acequia. Médicos del Servicio Coordinado examinaron a la motociclista y le diagnosticaron una fractura en la pierna izquierda, por lo que fue trasladada a un centro asistencial .

-Investigadores buscan en el departamento Malargüe el origen del caso de hantavirus que afectó a turistas neerlandeses. Expertos del Instituto Malbrán analizaron roedores en reservas naturales del sur mendocino para determinar dónde se contagió la pareja de ornitólogos antes de viajar a la Antártida. Desde el Ministerio de Salud de Mendoza indicaron que, por los tiempos de incubación que presenta la enfermedad y el itinerario conocido de la pareja, resulta poco probable que el contagio se hubiera producido en territorio mendocino.