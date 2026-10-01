Monstruo: violaba a su novia y la amenazaba de muerte para que no lo denunciara

Un hombre de 32 años fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber violado a su novia en reiteradas oportunidades y de haberla amenazado de muerte para que no lo denunciara, en un aberrante suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto resultó apresado días pasados como saldo de un allanamiento realizado en una finca, situada en Florida al 3100, casi en el cruce con Combate de Monte Santiago.

Las diligencias investigativas





Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por los integrantes de la Unidad Funcional N° 9 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales locales.

Trascendió que la mujer sostuvo que padecía violencia física por parte del hombre, quien la obligaba a tener relaciones sexuales y la intimidaba para impedir que lo delatara.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que la damnificada sostuvo que había comenzado a padecer las agresiones en 2018.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y acceso carnal reiterados en concurso real con coacciones", el Juzgado de Garantías N° 5 perteneciente a la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos los datos filiatorios de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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