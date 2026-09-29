Monteoliva advirtió a los motochorros que balearon a su custodio: "En Argentina, el que las hace, las paga"

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue atacado por dos motochorros cuando llegaba a su vivienda, tras lo cual se produjo un tiroteo que terminó con el policía herido en uno de sus brazos y con ambos delincuentes baleados y detenidos.

La brutal balacera ocurrió este martes en la intersección de Gallardo y Dragones, en el oeste del Conurbano y tuvo como protagonista al suboficial mayor de la Policía Federal David Alberto Farías, de 61 años.

Monteoliva se refirió al ataque, confirmó que el efectivo pertenece a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional y aseguró que los malvivientes "responderán ante la Justicia".

"Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de la PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado", escribió la ministra en su cuenta de X.

"Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos", remarcó la funcionaria en otra parte de su mensaje.

En cuanto a los dos delincuentes, señaló que "se encuentran identificados y detenidos" y que "van a responder ante la Justicia" porque "en Argentina, el que las hace, las paga".

El posteo de Monteoliva en X.

Así fue el tiroteo entre el custodio de Monteoliva y dos motochorros



Farías estaba por ingresar a su domicilio a bordo de un Toyota Etios rojo cuando fue abordado por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

Según el reporte oficial, uno de los asaltantes disparó contra el coche, tras lo cual Farías respondió con su arma reglamentaria.

En la balacera resultaron heridos tanto el policía como los malvivientes. El uniformado recibió un disparo en el brazo izquierdo, mientras que uno de los ladrones quedó tendido en el lugar con un disparo en la zona lumbar. El otro sospechoso escapó del lugar, pero fue trasladado a un hospital por su familia: tenía cinco impactos de arma de fuego.