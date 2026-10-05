Motochorros encerraron a un niño de 11 años y le robaron la bicicleta

Un niño de 11 años fue víctima de un indignante robo cuando circulaba por su barrio en bicicleta a plena luz del día y fue interceptado por dos motochorros que en pocos segundos se quedaron con su rodado.

El asalto ocurrió el domingo alrededor de las 16, en 12 de Octubre y Mac Gaul, en el barrio El Gaucho de Mar del Plata. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad privada de la zona.

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Según se observa en las imágenes, el menor circulaba con su bicicleta por la calle cuando dos delincuentes a bordo de una moto se le acercaron rápidamente y le cerraron el paso para que no pudiera escapar.

En ese momento, el asaltante que viajaba como acompañante descendió de la moto y se dirigió hacia la víctima, quien no opuso resistencia y entregó su bicicleta.

El delincuente levantó el rodado del piso, se subió y escapó pedaleando detrás de su cómplice que estaba a bordo de la moto. Toda la secuencia duró unos pocos segundos.

Los investigadores a cargo del caso analizan si la bicicleta fue puesta a la venta en una plataforma online, una situación que podría aportar una nueva pista para intentar identificar a quienes participaron del robo y recuperar el rodado.