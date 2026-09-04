Motochorros hirieron a un policía que se resistió al robo de su moto

Un oficial inspector de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) fue herido de bala por dos motochorros, en un tiroteo ocurrido debido a que los malvivientes intentaron robarle la motocicleta al efectivo. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los hampones fugaron, aunque se cree que uno de ellos habría recibido un disparo en el enfrentamiento.

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Así fue la violenta agresión

Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció el miércoles, se produjo cuando el damnificado, de 28 años, se movilizaba rumbo a su lugar de destino a bordo de una moto Honda Tornado, carente dominio.

Al arribar al cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (la Ruta Nacional 205) y la calle Las Heras, el joven detuvo la marcha del vehículo en un semáforo y, en dichas circunstancias, aparecieron en el lugar ambos delincuentes, quienes lo amenazaron para apoderarse de su rodado.

La víctima se resistió a ser asaltada

Resolvió ofrecer resistencia al asalto y, luego de extraer su pistola reglamentaria nueve milímetros, se enfrentó en un tiroteo con los motochorros, oportunidad en la que fue herido de un balazo en el brazo izquierdo.

Mientras tanto, los atacantes huyeron, estimándose que uno de ellos habría sido alcanzado por un proyectil en el estómago.

A raíz de lo sucedido, al oficial se lo condujo al Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo, donde médicos del establecimiento certificaron que se hallaba fuera de peligro.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de establecer el paradero de los asaltantes.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, requisaron el escenario del tiroteo e incautaron una pistola Bersa nueve milímetros, con la numeración limada, que tenía quince municiones en el cargador y que se sospecha que habría sido utilizada por los delincuentes.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de robo y lesiones", la Unidad Funcional N° 19 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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