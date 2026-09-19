Motochorros hirieron a un hombre a cuchilladas luego de que se resistiera a ser robado en una parada de colectivos

Dos motochorros hirieron a cuchilladas a un hombre, de 48 años, porque se resistió a ser asaltado mientras se hallaba en una parada de colectivos. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y los malvivientes fugaron tras sustraer el teléfono celular, la mochila y la billetera de la víctima.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo cuando el damnificado estaba en el cruce de la avenida Doctor Honorio Pueyrredón (la ruta provincial 25) y Ernesto de la Cárcova.

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Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias aparecieron en escena los hampones, quienes amenazaron con fines de robo a este hombre.

Los delincuentes hirieron a la víctima

Trascendió que la víctima resolvió ofrecer resistencia a ser asaltada, lo que originó que fuera herida a cuchilladas en uno de los brazos.

De inmediato, los marginales se apoderaron del aparato de telefonía celular, de la mochila y de la billetera del individuo.

Al hombre posteriormente lo condujeron al Hospital Central Juan Cirilo Sanguinetti para ser atendido por los médicos.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría sexta del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar a los atacantes.

Por F.V.

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