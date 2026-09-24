Balearon a un joven que se resistió al robo de su moto

Dos motochorros hirieron a balazos a un joven, de 26 años, porque se resistió al robo de la motocicleta, en un suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. Los malvivientes fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo días pasados cuando los delincuentes interceptaron a la víctima en el cruce de Concejal Santiago Silva y Soldado Héctor Caballero.

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Según agregaron los informantes, los hampones, que estaban armados y que se movilizaban en un motovehículo, amenazaron al muchacho con el objetivo de apoderarse de su rodado.

Trascendió que, al ver a los individuos, el damnificado resolvió bajarse de la moto, oportunidad en la que fue agredido a tiros por los ladrones, quienes empuñaban una pistola 22 largo.

Con rapidez, uno de esos sujetos ascendió al vehículo del muchacho, pero, al tratar de huir junto a su cómplice, chocó contra un Chevrolet Astra, que se hallaba estacionado en una de las veredas.

Los delincuentes resolvieron escapar

Por dicho motivo, los marginales, que incluso habían sido increpados por un habitante del vecindario, decidieron, de inmediato, escapar y esconderse en las calles del barrio.

A la víctima la condujeron, de urgencia, al Hospital Zonal de Agudos Doctor Carlos Alberto Bocalandro, donde los médicos certificaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en el pie izquierdo.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los asaltantes.

Los integrantes de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, lograron determinar que estos motochorros efectuaron un total de siete disparos contra la víctima del ilícito.

Por F.V.

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