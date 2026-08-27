Motoqueros balearon a tres pibes en presunta venganza: dos detenidos

Tres pibes de entre 15 y 18 años fueron heridos al ser agredidos a balazos por varios motoqueros en una presunta venganza registrada en el noroeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron a dos de los delincuentes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que las víctimas del ilícito fueron Brian Ariel Martínez, de 18 años; un adolescente, de 16; y otro de 15.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que se conoció en las últimas horas, se produjo a las 21.20 del 9 de agosto cuando el joven y los menores se hallaban en el cruce de pasaje Gigli y Doctor Francisco Muñiz.

La agresión a disparos





Trascendió que, en dichas circunstancias, aparecieron en la esquina los hampones, quienes se movilizaban armados en motocicletas, oportunidad en la que comenzaron a efectuar disparos contra los damnificados, que resultaron heridos.

Con rapidez, los individuos fugaron; mientras que las víctimas debieron ser conducidas, de urgencia, a un hospital de dicha zona, donde los médicos, al revisar a los pacientes, certificaron que Martínez había recibido un proyectil en el sector izquierdo de la cadera, que el mayor de los chicos estaba lesionado en el lateral izquierdo de la cabeza, y que el menor de los pibes agredidos había recibido un disparo en la parte derecha del cráneo.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, llegaron al escenario del mencionado delito, ocasión en la que incautaron seis vainas servidas de armamento nueve milímetros y un plomo de igual calibre.

Se realizaron procedimientos





A raíz de lo ocurrido, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona llevaron adelante cuatro operativos el 12 de agosto y apresaron a un muchacho, de 22 años.

En base a los datos aportados al expediente, los mismos funcionarios realizaron posteriormente otros dos procedimientos y capturaron a un sujeto, de 40 años.

Lo incautado en las requisas





Gracias a las requisas, los uniformados consiguieron incautar una pistola Pietro Beretta nueve milímetros, diez municiones de este calibre, otras tres 22 largo y un aparato de telefonía celular.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantienen caratuladas "Homicidio en grado de tentativa", la Unidad Funcional Descentralizada N° 20 y el Juzgado de Garantías N° 6, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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