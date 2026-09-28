Motoqueros dealers asesinaron a disparos a un hombre: hay un sospechoso detenido

Dos motoqueros dealers asesinaron a un hombre de 41 años, a quien agredieron a balazos en un suceso registrado en el norte del conurbano bonaerense y que estaría relacionado a la venta de drogas en el vecindario. A raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron a un sospechoso.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Jonathan Rodrigo Ojeda.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando estos malvivientes, que se movilizaban armados a bordo de una motocicleta Bajaj Dominar negra de 400 cc, interceptaron al damnificado, quien se hallaba en Belén al 200, casi en el cruce con Bella Vista, en el Barrio San Jorge.

Trascendió que los delincuentes atacaron a disparos a Ojeda, quien finalmente perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero.

Se realizaron dos allanamientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito realizaron luego dos allanamientos, oportunidad en la que apresaron a un individuo, de 19 años, quien aparece sindicado de haber participado en la muerte de la víctima.

Hasta el momento, los investigadores descartaron, por completo, un intento de asalto, porque consideran que lo ocurrido estaría ligado a la venta de sustancias estupefacientes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Lidia Osores Soler, fiscal de la Unidad Funcional Criminal Descentralizada del distrito, la cual pertenece a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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