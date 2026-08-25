Muerte, abuso sexual, drogas y robos: dramáticos episodios registrados hoy en Mendoza

-Accidente fatal en Maipú. El conductor de una camioneta se quedó dormido y chocó de atrás a un camión que estaba estacionado en la ruta. Sucedió en carril Nicolás Serpa y Calle Nueva. La acompañante murió en el acto, como producto del impacto.

-Novedades desde el Polo Judicial de Ciudad. Avanzan las pericias psicológicas a las jugadoras de hóckey que están acusadas por abuso sexual contra una adolescente de 16 años en un bautismo de bienvenida. Los hechos habrían sucedido en los baños del Club Alemán ubicado en Guaymallén. La causa tiene a 10 mujeres mayores de edad imputadas.

-Operativo antinarco en San Rafael. Un hombre fue detenido con 3 kilos y medio de cocaína. Fue en el marco de un operativo vial realizado por Gendarmería nacional. Sucedió en forma sorpresiva sobre ruta nacional 146. Allí fue interceptado el conductor de una trafic. Tiene 46 años y provenía de la provincia Tierra del Fuego. El fiscal federal de San Rafael, Juan Zelaya, dispuso el secuestro del estupefaciente y del vehículo. El conductor quedó a disposición de la Justicia Federal y fue derivado a la Unidad de Detención Federal 32 de Mendoza.

-Explotó una cocina y una mujer resultó herida. El hecho sucedió en un domicilio de calle Talcahuano en el departamento Godoy Cruz. La víctima tiene 23 años y fue asistida por personal médico. Por las heridas la trasladaron y quedó internada en estado delicado en el hospital Luis Lagomaggiore. Personal de Bomberos del Cuartel Central y una cuadrilla de Ecogas revisaron las instalaciones por prevención. En la causa interviene la Oficina Fiscal de Godoy Cruz con la participación de Policía Científica.

-Un hombre quedó imputado en la justicia por tenencia de un animal prohibido por ley. Sus vecinos lo denunciaron y una comisión policial llegó hasta el domicilio. Allí constataron que tenía en su poder un ejemplar de lagarto rojo. El hecho tuvo lugar en calle Pascual Comoglio al 900 del departamento Rivadavia. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro del animal y que fuese derivado en forma inmediata al Ecoparque Mendoza y la imputación del hombre.

-Murió el hombre que sufrió un accidente doméstico en San Rafael. Había sido trasladado en forma urgente en helicóptero a Mendoza Capital. Se trata de Gonzalo Mirallas de 38 años. La víctima fatal encendió un quemador que originó un violento fogonazo, el cual terminó dándole en su cuerpo. Esa explosión le causó quemaduras tipo B en el rostro, tórax, brazos y piernas, las cuales afectaron cerca del 80% de su cuerpo.

-Un joven de 22 años quedó detenido al ser requisado en la vía pública. Sucedió en el interior del barrio "La Favorita", cuando se le encontró un arma de fuego cargada entre sus ropas. El sospechoso resultó tener un amplio prontuario con antecedentes por robos y hurto. Quedó a disposición de la oficina Fiscal de Ciudad.

-Vecinos de Godoy Cruz llamaron al 911 para alertar sobre la presencia de dos personas con actitud sospechosa. Al lugar arribó un móvil policial a la intersección de calles Ituzaingó y Boulogne Sur Mer y los acusados intentaron darse a la fuga. Fueron perseguidos y reducidos. Los dos hombres de 20 y 41 años quedaron a disposición de Comisaría 40.

-Allanaron un "aguantadero" que funcionaba en casa familiar. La medida se tomó contra el domicilio ubicado en calles Chile y Pilcomayo del barrio "Patrón Santiago" en el departamento Guaymallén. Como resultado quedaron detenidos un hombre y una mujer de 24 y 34 años. Ambos detenidos contaban con un frondoso prontuario por infracción a la ley de drogas, robos agravados y reiterados episodios de violencia de género. Además secuestraron armas de fuego y una moto que era robada.

-Hombre mayor de edad fue condenado a cuatro años de cárcel efectiva por distribuir material de abuso sexual infantil. Fue identificado como Diego Raúl Jofré Camargo, tiene 35 años y domicilio en Carrodilla, departamento Luján de Cuyo. Por los cargos en su contra ya hace un año que está con prisión preventiva.

-Buscan a una mujer que desapareció de su hogar ubicado en el departamento En San Carlos. Se trata de Sabrina Milagros Cuevas, una joven de 28 años que falta de su casa en el barrio San Cayetano desde el sábado pasado. El Ministerio Público Fiscal solicita que cualquier dato de validez se haga saber llamando al 911.

-Dos personas quedaron formalmente imputadas por "abandono de persona, seguido de muerte". Es por el deceso de una mujer de 82 años. Se trata de su hijo, de 60 años y una cuidadora de 51 años. Los dos acusados permanecen detenidos a disposición de la fiscalía y arrriegan hasta 15 años de prisión. Los hechos tuvieron lugar en el domicilio de la víctima en calle Videla Correa, en pleno centro mendocino.

-Un niño de 6 años lucha por su vida tras caer por las escaleras y sufrir un golpe en la cabeza. Sucedió en su vivienda ubicada sobre calle María Auxiliadora en la zona de Rodeo del Medio, departamento Maipú. Su estado es crítico y fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital "Dr Humberto Notti".