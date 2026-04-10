Muerte de Ángel: el nene afirmó frente a un juez que quería vivir con su mamá y no con su padre
La Justicia intenta recopilar los datos sobre el entono del nene de 4 años que falleció el domingo de Pascuas en Comodoro Rivadavia. En febrero el menor se comunicó con el juez de familia y le expresó su deseo de seguir con su mamá biológica.
Continúa la conmoción en torno a la muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció el domingo de Pascuas en Comodoro Rivadavia.
La fiscalía confirmó que el niño presentaba lesiones internas, lo que encendió las alertas y puso el foco en las últimas personas que estuvieron con él: su madre biológica y la pareja de ella. Y la carátula de la investigación es "muerte dudosa potencialmente ilícita".
Ángel vivió junto a su padre y la esposa, donde creció hasta el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia le dio la tenencia a la madre del chico.
Se conoció en las últimas horas que el 9 de febrero pasado se convocó a una audiencia presencial a fin de escuchar al niño.
Allí habló sin la presencia de sus padres y ante el juez de familia Pablo Pérez, con quien se expresó con dificultad pero logró comunicar que vivía con su mamá y quería seguir estando con ella y no quería ver a su papá. No se profundizó más debido a la edad del nene.
Los investigadores indicaron que el caso sigue abierto en varias direcciones. Por ahora no hay imputados, aunque sí personas bajo sospecha y monitoreo policial. Entre ellas aparecen la madre del menor y su actual pareja.
Los fiscales también confirmaron que existieron denuncias previas, aunque aclararon que en su momento fueron archivadas o desestimadas por falta de elementos.