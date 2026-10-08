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Jueves, 8 de octubre de 2026

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ACUSACIÓN

Muerte de Maradona: por qué Forlini y Luque son los "dos grandes responsables" para la fiscalía

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron su acusación sobre seis imputados, a los que los separaron en dos grandes grupos a la hora de definir responsabilidades en el tratamiento que derivó en el fallecimiento del Diez.

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Inició la etapa final del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro por la muerte de Diego Armando Maradona, en donde los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron el pedido de penas para seis imputados.

Antes de pasar a la lectura para indicar cada castigo, los fiscales señalaron a "dos grandes responsables" por el fallecimiento del Diez: Leopoldo Luque y Nancy Forlini.

Por qué Luque y Forlini fueron "los dos grandes responsables" para la fiscalía en la muerte de Maradona

El fiscal Ferrari explicó que "en el doble comando médico que trató a Maradona hubo dos grandes responsables". Y especificó que "el primero es Leopoldo Luque, como indiscutible médico de cabecera".

En ese sentido, enumeró que "con acciones y omisiones no profundizó estudios médicos recomendados por un cardiólogo. Se le advirtió hacer un estudio de cámara gama. No confeccionó una historia clínica actualizada. No gestionó una internación en un centro médico especializado, siendo tal la complejidad del paciente, y dispuso una internación domiciliaria donde tenían atado a Maradona. Hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal".

Además, puntualizó que "ignoró los signos de insuficiencia cardíaca. Todos le decían que estaba hinchado y que tenía retención de líquidos. La actitud de Luque siempre fue la misma: no hacer absolutamente nada"

Por su parte, la otra persona que aparece como "gran responsable es Nancy Forlini".

"Lideraba otra organización caótica que tuvo en vilo al paciente en los últimos días", afirmó.

 


  

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