Muerte de Maradona: qué dijeron los tres peritos que declararon hoy

Este jueves se retomaron las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona. El primero en declara fue Hernán Trimarchi, perito nefrólogo e integrante de la Junta Médica que evaluó el estado de salud del Diez. Luego fue el turno de Gustavo Di Niro, perito cardiólogo, mientras que Fernando Cairo, hepatólogo y también integrante de la Junta, declaró por primera vez durante la tarde.

Antes del inicio de las declaraciones, cuatro defensores se opusieron a la convocatoria y solicitaron la nulidad. Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, cuestionó que la Fiscalía volviera a citar a especialistas que ya habían declarado durante el juicio.

El planteo fue acompañado por las defensas del psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y Mariano Perroni. En cambio, los abogados de Agustina Cosachov, Nancy Forlini y Pedro Di Spagna consideraron que se trata de una cuestión vinculada con la valoración de la prueba.

El tribunal encabezado por Alberto Gaig autorizó que los especialistas volvieran a declarar. "La finalidad es establecer qué incidencia tuvo en sus conclusiones médicas. Incluso podría surgir que algunas conclusiones no sean ratificadas", explicó el magistrado.

Trimarchi reconoció que había evaluado valores de creatinina correspondientes a Don Diego, papá de Maradona, sin saberlo cuando elaboró su informe. Pese a esa confusión, sostuvo que mantiene sus conclusiones y afirmó que el diagnóstico de enfermedad renal crónica de Maradona no cambia.

"Hubo muchos valores de creatinina que evalué de esos laboratorios sin saber que eran de Don Diego. Pero sacando ese período, evaluando los anteriores valores y los otros antecedentes, además de los hallazgos de la autopsia, mi diagnostico no cambia. Porque la creatinina no cambia el diagnóstico de enfermedad renal crónica", dijo el testigo.

"Ratifico mi informe, no modifico nada. Yo me basé en la creatinina, en los antecedentes médicos y en la autopsia. La enfermedad renal no se define por la creatinina, es un indicador más", sostuvo el nefrólogo. Según explicó, su evaluación también se basó en los antecedentes médicos y en los hallazgos de la autopsia, por lo que consideró que los valores de creatinina cuestionados no modifican su diagnóstico.

Más tarde, el cardiólogo Di Niro señaló que recuerda los estudios y sostuvo que los datos que podía extraer de esos laboratorios tenían baja relevancia para su especialidad. Por ese motivo, también ratificó las conclusiones que había incluido en el informe final.

"Recuerdo esos estudios. Son pocos los datos que se pueden extraer de esos laboratorios en mi análisis, pero es baja la relevancia para mi especialidad. Mantengo las conclusiones a las que arribé y que fueron volcadas al informe final", declaró.

Di Niro había dicho en su declaración previa que Maradona tenía un síndrome cardiohepatorrenal.

"Los datos fundamentalmente de la necropsia apoyan esta situación. Este cuadro que uno atribuye a una afección de un órgano, que puede afectar a otros órganos, el hecho de que el corazón puede afectar al hígado y el hígado al corazón y al riñón, puede pasar en un proceso final. Mucho de esto se basa en la necropsia y en una historia previa, que pasa por mucha de la patología que surge en las historias clínicas. Esas internaciones muestran cuadros agudos que pueden condicionar lo que viene después, pero no son fundamentales para el diagnóstico", señaló ante los jueces el testigo.

La tercera declaración fue la del hepatólogo Cairo, quien analizó el estado del hígado del exfutbolista.

Para elaborar su informe pericial, el especialista revisó la historia clínica de Maradona durante 20 años, la autopsia y distintas pruebas incorporadas a la causa. También observó mediante un microscopio las muestras de tejido hepático que luego analizó.

Cairo sostuvo que Maradona tenía antecedentes que podían advertir sobre una enfermedad hepática: obesidad, consumo de alcohol y antecedentes de insuficiencia cardíaca. Según explicó, el análisis histopatológico mostró un cuadro compatible con cirrosis, aunque con pocas manifestaciones clínicas y sin síntomas evidentes.

Durante su declaración, el hepatólogo señaló que existían pautas de alarma a lo largo de la historia clínica. Mencionó una internación en 2007 por hepatitis alcohólica y alteraciones de las enzimas hepáticas, que también aparecieron en 2020.

"Cuando tenés diagnóstico de cirrosis tenés que dejar de consumir alcohol. Si dejan de hacerlo puede hasta salir del cuadro de descompensación. A Maradona, al no tener diagnóstico de cirrosis tampoco se lo podía medicar porque no sabían de la enfermedad", declaró.

"Las conclusiones son que Maradona tenía enfermedad hepática con cuadro cirrótico. La ascitis es un signo de una cirrosis descompensada", remarcó.