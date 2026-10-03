Muerte de Nerea: la autopsia reveló que la nena fue asesinada y hay tres familiares detenidos

Sigue la investigación por la muerte de Nerea Pereira. Se conoció la autopsia de la menor y se llegó a la conclusión de que la nena de 11 años fue asesinada y forma salvaje.

De acuerdo a los exámenes forenses, la menor murió tras ser sometida a una serie de golpes de gravedad y la Justicia apunta a tres familiares.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3, dirigida por la fiscal Gabriela Mateos, los golpes que sufrió fueron los que le provocaron una rotura de aorta toráxica.

En la autopsia se señaló que la nena tuvo un "paro cardíaco secundario" y además sufrió un "shock hipovolémico".

Los informes preliminares ya habían revelado indicios de violencia física severa. Los peritos detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas partes del cuerpo, signos de hemorragias internas y evidencias que podrían corresponder a situaciones de abuso sexual de antigua data, elementos que continúan bajo análisis pericial.

En ese contexto fueron detenidos inicialmente la madre de la víctima, dos tíos y la abuela materna. Sin embargo, uno de los sospechosos recuperó la libertad por falta de pruebas, por lo que actualmente permanecen bajo investigación Rocío Aldana Pereira, de 28 años; Mónica Villalba, de 53 años; y Carlos Ezequiel Pereira, de 25 años. Los tres convivían con la menor al momento de su muerte.







