Muerte de un nene de 6 años en Santa Fe: hallaron cabellos en su mano e investigan un posible forcejeo

El caso del nene, de 6 años, que fue encontrado sin vida en una casa en la localidad santafesina de San Justo tiene un nuevo elemento que podría ser fundamental para reconstruir sus últimos minutos. Durante la investigación se hallaron pelos largos en una de las manos del menor, por lo que se busca determinar si habría intentado defenderse de un ataque.

El hallazgo se produjo durante una primera revisión realizada por un médico del Samco de San Justo, quien constató la muerte del chico. Ante el indicio, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó trasladar el cuerpo para realizar la necropsia y los estudios forenses correspondientes.

Los investigadores intentarán determinar el origen de los cabellos y establecer si tuvieron relación con algún contacto físico ocurrido antes de la muerte.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el hallazgo podría ser compatible con una situación de resistencia o forcejeo. Sin embargo, por el momento se trata solamente de una hipótesis. Los peritajes deberán establecer qué significado tiene ese indicio.

Las muestras podrán compararse con material genético de las personas vinculadas con la causa. El objetivo es determinar si el niño tuvo contacto físico con otra persona antes de morir y, eventualmente, identificar a quién correspondían los cabellos.

Cómo encontraron al nene de 6 años

El caso comenzó este miércoles por la tarde, cuando la Policía recibió un llamado al 911 por una posible situación de violencia en una vivienda de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes de San Justo, Santa Fe.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a una mujer que sostenía en brazos el cuerpo de su hijo de seis años. La joven, identificada por sus iniciales R.M., de 22 años, quedó detenida por orden de la Justicia mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, no fue establecida oficialmente la causa de muerte del menor.

En la vivienda trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística. Los especialistas preservaron la escena, levantaron huellas y buscaron elementos que puedan aportar información al expediente.

Además, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del nene, entre ellas, el relajamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios de testigos.

Como se indicó, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe, donde se realizarán los estudios correspondientes. La necropsia y las pericias serán claves para determinar si el chico murió por causas naturales, a raíz de un accidente o por la intervención de otra persona.

Conferencia de los fiscales del caso

Por su parte, esta mañana, el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, y la fiscal a cargo de la pesquisa brindaron una conferencia de prensa en la cual dieron a conocer las primeras informaciones recabadas.

Nessier informó que aguardan al resultado de la necropsia, en tanto que se concretaron las primeras testimoniales, sumado a que se dispuso el peritaje de celulares y dispositivos secuestrados.

Acerca de la mujer detenida, confirmaron que no tiene antecedentes: "Este tipo de hechos requiere una mirada inicial que es la que nos permite sostener, en estos momentos, que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón es que la fiscal ha dispuesto su detención".

"La investigación nos va a permitir dilucidar, en los próximos días, si existe alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona", sostuvo Nessier.



