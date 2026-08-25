Mujer de 78 años bajó del colectivo, se enganchó el pie y murió atropellada

Una jornada de profunda conmoción se vivió este martes en el barrio porteño de Colegiales, donde una mujer de 78 años perdió la vida de manera trágica. El fatal episodio ocurrió en el carril exclusivo del Metrobús de la avenida Cabildo, cuando la víctima descendió de una unidad de la línea 67, quedó enganchada y fue arrastrada varios metros sobre el asfalto.

De acuerdo con la información oficial brindada por el SAME, el incidente se registró minutos después de las 9:20 de la mañana a la altura de la avenida Cabildo al 400, en el tramo comprendido entre las calles Jorge Newbery y Maure.

Fuentes policiales indicaron que, por motivos que aún son materia de investigación, la mujer bajó del colectivo y, en circunstancias en las que el chofer reanudó la marcha, su pie quedó atrapado. Esto provocó que fuera arrastrada a lo largo de la calzada hasta quedar finalmente bajo las ruedas del transporte público.

Ante la gravedad de la situación, se montó un rápido operativo en la zona con la intervención de personal de la Policía de la Ciudad y de los Bomberos de la Ciudad (Destacamento Palermo).

Los médicos del SAME arribaron de inmediato al lugar, pero solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Operativo: La zona permaneció parcialmente cortada para permitir las pericias de rigor.

Pasajeros: Las personas que viajaban en la unidad debieron descender por sus propios medios en medio de un clima de extrema tensión.

Pericias: Los peritos científicos trabajaron arduamente para remover el cuerpo que había quedado atrapado debajo de la estructura del colectivo.

La causa quedó caratulada provisoriamente como homicidio culposo, mientras la justicia busca esclarecer fehacientemente las responsabilidades del trágico suceso.