Mujer policía mató a balazos a presunto ladrón que habría robado un camión

Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a un presunto ladrón que habría robado un camión. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y otros dos sospechosos fueron detenidos ilesos por las autoridades.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció el jueves, pero que se conoció este sábado, se produjo cuando los integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.) trataron de identificar a tres individuos, quienes se movilizaban a bordo de un Chevrolet Onix.

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Según agregaron los informantes, al ver a los uniformados, los individuos resolvieron fugar en el coche, pero, al efectuar una maniobra evasiva en las cercanías del cruce de Azamor y Antonio Filardi, colisionaron contra un puesto ambulante de venta de comidas.

Trascendió que los funcionarios rodearon el vehículo y entonces el conductor del rodado habría tratado de extraer un arma de fuego, lo que originó que una mujer policía le efectuara un certero balazo.

A pesar de estar herido, el sujeto descendió del auto y escapó a la carrera. Mientras tanto, otro de los ocupantes del Chevrolet fue apresado en el lugar y al tercero de los implicados se lo capturó al pretender esconderse en una finca situada en Antonio Filardi al 2500.

Heridas mortales

Por su parte, el sospechoso baleado alcanzó a llegar a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) ubicada en la esquina del Camino Presidente Juan Domingo Perón (el tradicional Camino Negro) y calle Recondo, aunque finalmente perdió la vida.

Hasta el momento, se asegura que los ocupantes del automóvil habían sustraído un camión DFSK, con el dominio finalizo en CA y cargado con electrodomésticos (el cual posteriormente apareció abandonado en la calle Chivilcoy al 700, en la intersección con Mosotti).

Auto robado

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito certificaron que el Chevrolet Onix había sido robado.

Intervino en la causa penal el doctor Jorge Rolando Grieco, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción, quien resolvió de inmediato convocar a los miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.) para realizar diferentes pericias.

Por F.V.

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