Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 29 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
MIRÁ

Mujer policía mató a balazos a presunto ladrón que habría robado un camión

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y otros dos sospechosos fueron apresados ilesos por los investigadores.

Fernando Vázquez
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a un presunto ladrón que habría robado un camión. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y otros dos sospechosos fueron detenidos ilesos por las autoridades.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció el jueves, pero que se conoció este sábado, se produjo cuando los integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.) trataron de identificar a tres individuos, quienes se movilizaban a bordo de un Chevrolet Onix.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, al ver a los uniformados, los individuos resolvieron fugar en el coche, pero, al efectuar una maniobra evasiva en las cercanías del cruce de Azamor y Antonio Filardi, colisionaron contra un puesto ambulante de venta de comidas.

Trascendió que los funcionarios rodearon el vehículo y entonces el conductor del rodado habría tratado de extraer un arma de fuego, lo que originó que una mujer policía le efectuara un certero balazo

A pesar de estar herido, el sujeto descendió del auto y escapó a la carrera. Mientras tanto, otro de los ocupantes del Chevrolet fue apresado en el lugar y al tercero de los implicados se lo capturó al pretender esconderse en una finca situada en Antonio Filardi al 2500.

Heridas mortales

Por su parte, el sospechoso baleado alcanzó a llegar a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) ubicada en la esquina del Camino Presidente Juan Domingo Perón (el tradicional Camino Negro) y calle Recondo, aunque finalmente perdió la vida.

Hasta el momento, se asegura que los ocupantes del automóvil habían sustraído un camión DFSK, con el dominio finalizo en CA y cargado con electrodomésticos (el cual posteriormente apareció abandonado en la calle Chivilcoy al 700, en la intersección con Mosotti). 

Auto robado

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito certificaron que el Chevrolet Onix había sido robado.

Intervino en la causa penal el doctor Jorge Rolando Grieco, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción, quien resolvió de inmediato convocar a los miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.) para realizar diferentes pericias.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Los 3 signos que recibirán una lluvia de dinero y abundancia por la Luna de Sangre
ECLIPSE

Los 3 signos que recibirán una lluvia de dinero y abundancia por la Luna de Sangre

2
Una chica de 22 años filmó cómo golpeaba a su hijo de 4 y lo compartió en TikTok: denunciada confesó todo
DIABÓLICA

Una chica de 22 años filmó cómo golpeaba a su hijo de 4 y lo compartió en TikTok: denunciada confesó todo

3
Adelanto del calendario para la AUH: cuáles son las fechas de cobro de septiembre
NUEVOS MONTOS

Adelanto del calendario para la AUH: cuáles son las fechas de cobro de septiembre

4
Quiso cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado y lo detuvo la Policía
ABERRANTE

Quiso cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado y lo detuvo la Policía

5
Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto
BUENAS VIBRAS

Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

Últimas noticias de Policiales