Mujer policía mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarla

Una oficial de la Policía de la Ciudad mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta en la que se movilizaba, en un suceso registrado el domingo en el oeste del conurbano bonaerense. El otro sospechoso alcanzó a fugar, supuestamente ileso, y es buscado por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en la mañana del domingo en el puente de la avenida Monseñor Rodolfo Bufano (la ruta provincial 4), en las cercanías de la calle General Pinedo y de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, cuando la funcionaria, de 33 años, quien se hallaba franco de servicio y vestida de civil, se desplazaba a bordo de un motovehículo Yamaha FZ.

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Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias, los dos malvivientes interceptaron a la damnificada y pretendieron sustraerle el rodado.

La víctima resolvió ofrecer resistencia





Trascendió que, por tal motivo, la víctima del asalto resolvió ofrecer resistencia y, luego de extraer su pistola reglamentaria Pietro Beretta nueve milímetros, efectuó disparos en una acción de legítima defensa, oportunidad en la que abatió a uno de los individuos, de 23 años, mientras que el otro sujeto decidió huir rápidamente.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba varios impactos de bala; en tanto que en su poder incautaron un revólver 22 largo.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en dicho vecindario con el objetivo de apresar al otro delincuente.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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