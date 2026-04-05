Murieron abrazados en el temporal de Tucumán: ¿Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz?

Mariano Robles trabajaba en la Casa de Gobierno de Tucumán. Solana Albornoz lo hacía en la Caja Popular de Ahorros. La pareja tenía una rutina laboral y familiar muy consolidada, dos hijos -una nena de 4 años y un bebé de 9 meses- y no solían pasar la noche fuera de su hogar. El sábado fueron a un casamiento en Tafí Viejo y nunca volvieron.

Los hallaron este domingo abrazados dentro de su Nissan Versa blanco, en el interior de un canal de riego a unos 400 metros de la Ruta Nacional 9, en la zona de Nueva Italia. En el operativo participaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y el Grupo Cero con equipos de rescate científico.

El último mensaje: "Esperamos a que baje el agua"

La pareja tenía previsto regresar cerca de las 22. Cerca de las 21, enviaron un mensaje a sus familiares avisando que esperaban a que bajara el nivel del agua antes de salir. Fue el último contacto.

Así encontraron el auto de la pareja en el interior de un canal de riego.

Con el correr de las horas y sin poder comunicarse, los familiares radicaron la denuncia. La niñera que cuidaba a los chicos fue quien alertó que algo no estaba bien: "Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos", declaró.

Tres vehículos más hallados en la zona

Antes de encontrar el Nissan de Robles y Albornoz, efectivos policiales hallaron al menos otros tres vehículos en el mismo tramo donde se produjo el siniestro, lo que da cuenta de la violencia del temporal que azotó la provincia durante la noche del sábado.

Las investigaciones continúan para reconstruir la mecánica exacta del accidente.