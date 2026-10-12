Murieron una pareja y su bebé: viajaban en moto por la Ruta 11 y chocaron de frente con una camioneta

El domingo por la noche, un choque frontal entre una moto y una camioneta dejó tres muertos en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 923, en jurisdicción de Florencia, provincia de Santa Fe.

Las víctimas fatales fueron un hombre, una mujer y el bebé de ambos, quienes viajaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y colisionaron de frente con una camioneta Chevrolet S-10.

La Policía trabajó en el lugar del accidente.

El conductor de la moto fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, aunque las identidades de su pareja y su hijo no fueron reveladas en el reporte policial.

El conductor de la camioneta, Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años, y su acompañante, Marta Vera, de 59, resultaron heridos en el accidente y fueron trasladados al Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo).

Un choque violento y trágico

Los primeros datos de la investigación permitieron establecer que la camioneta circulaba de norte a sur, mientras que la motocicleta lo hacía en sentido contrario, y que por causas que se encuentran bajo investigación chocaron de frente.

La violencia del impacto quedó reflejada en las posiciones en las que terminaron ambos rodados: la moto, más allá del talud ubicado al este de la ruta, con la parte delantera orientada hacia el noroeste, y la camioneta, volcada sobre su lateral derecho, dentro de una zanja del mismo sector.

La camioneta quedó volcada en una zanja.

El personal de la División Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI) encontró a las tres víctimas fatales más allá del talud. Ante la magnitud del accidente, el subjefe de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX solicitó la intervención de la División Científico Forense de Las Toscas.

Frente a testigos civiles, especialistas realizaron las pericias en el lugar y fotografiaron los vehículos, sus posiciones finales y otros elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir la secuencia del choque.

Los cuerpos de la familia que viajaba en la motocicleta.

De acuerdo con el relevamiento, la calzada se encontraba en buen estado de conservación y contaba con demarcación horizontal, aunque los datos disponibles todavía no permiten establecer qué maniobra provocó la colisión ni determinar eventuales responsabilidades.

La causa fue caratulada como "triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito" y quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Las Toscas.