Murió al caer de un balcón mientras bailaba en una reunión familiar

Javier Orlando Vargas, de 49 años, murió al caer de un balcón mientras bailaba durante una reunión familiar en una casa de San Fernando del Valle de Catamarca.

Los primeros testimonios indicaron que estaba bailando cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura de tres metros, lo cual le provocó heridas que resultaron mortales.

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 22.40, en una propiedad situada sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 6, en el camino hacia El Rodeo, según publicó El Esquiú.

De acuerdo con la primera reconstrucción, Vargas se encontraba bailando en una galería en altura, terminó cayendo a un patio inferior y el impacto le provocó traumatismos craneales y corporales.

Los familiares pidieron asistencia médica de inmediato, pero cuando médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron a la casa confirmaron que el hombre había fallecido.

Javier Orlando Vargas tenía 49 años.

Investigación

La Policía busca determinar las circunstancias en las cuales se produjo la trágica caída y establecer si hubo algún factor relacionado con las características de la estructura.

En este punto, peritos de la Dirección General de Criminalística sacaron fotos de la escena, realizaron mediciones y relevaron detalles de barandas y estructura del balcón con el objetivo de detectar posibles anomalías.

Además, se ordenó una autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte.

La causa fue caratulada preventivamente como "Actuaciones de Oficio" y quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno.