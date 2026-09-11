Murió atropellada, puma suelto e incendio sin control: destacados hechos policiales que sorprenden a Mendoza hoy

-Murió joven de 15 años que había sido atropellada. El hecho sucedió en el este provincial, en la zona de Junín. Producto de las graves heridas había sido trasladada en helicóptero hasta el hospital Central donde fue ingresada en gravísimo estado. Esta madrugada alrededor de la hora 4.30 se comunicó su deceso. Fue embestida por el conductor de una camioneta de 72 años de edad, en la intersección de Avenida Mitre y calle González. La víctima fatal fue identificada como Clara Grenón y era estudiante del secundario.

-Empieza el juicio contra el hombre de 36 años que mató a su cuñada en el departamento Maipú. El acusado se llama Omar Facundo Poblete y está acusado por el femicidio de Abril Bissoto. Vivían en casas separadas pero en el mismo terreno. En el momento del crimen el hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas. La atacó a golpes y la mató a puñaladas. La mujer era madre de una niña que se salvó también de ser asesinada.

-Apareció un puma en una zona llena de barrios. Sucedió en calle Chile en cercanías de la Rotonda de la Vírgen en pleno centro de Luján de Cuyo. Se trata de investigar si es el mismo animal que había sido visto en zonas del dique Cipolletti, o si se trata de un segundo puma que circula por el lugar. Se pide a los vecinos que ante cualquier nueva aparición sea denunciado a Policía Rural al teléfono 911.

-Incendio en Guaymallén. Afectó a varias viviendas del barrio Las Viñas. Los daños alcanzaron dos casas particulares, un galpón y árboles de la zona. Trabajaron personal de bomberos, policías y Defensa Civil quienes confirmaron que no se registraron personas heridas.

-Conductor de camioneta se dio vuelta en ruta provincial 190. Sucedió a plena luz del día en la localidad "Punta del Agua" en el departamento San Rafael. Se indicó que el hombre de 74 años declaró haberse descompensado por lo cual se salió de la cinta asfáltica. Manejaba su camioneta Ford Ranger color gris y quedó sobre la banquina. Iba acompañado por dos mujeres de 68 y 91 años que también salvaron su vida por milagro.

-Estafaron a una familia por un falso accidente vial. A través de WhatsApp le pidieron dinero en forma urgente para asistir un pariente que había sufrido un supuesto accidente. Los delincuentes se hicieron pasar por miembros de una agencia de Seguros que les pidieron dinero para afrontar los gastos del momento. Una vez que los afectados hicieron las transferencias no tuvieron más comunicación con los ladrones virtuales. La denuncia la formuló un hombre de 58 años que vive en la localidad "Real del Padre" e investiga la Oficina Fiscal San Rafael.

-Delincuencia Juvenil. Un adolescente de 16 años fue interceptado cuando circulaba en la vía pública por un control policial y le encontraron 1300 dosis de cocaína. Se dispuso la intervención de la justicia federal y quedó detenido en forma inmediata.

-Mendoza aprobó la ley para demoler inmuebles usados para el delito. El Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno provincial con 33 votos a favor y 2 en contra. La norma establece un procedimiento administrativo para actuar sobre inmuebles utilizados como "aguantaderos" y contempla la intervención de la Justicia cuando exista ocupación permanente.

-La inflación de Agosto llegó al 1.5%. Así lo dio a conocer la DEIE, Dirección de Estadística se Investigaciones Económicas de esta provincia. Acumula un 19,5% en los primeros 8 meses de 2026 y 32% respecto del año pasado.

-Ya son dos los supermercados multados por diferencia de precios en góndola y lo que luego cobran en la caja. En ambos casos los afectados realizaron las denuncias en las oficinas de Defensa del Consumidor. La empresa había cuestionado la sanción y atribuyó la diferencia de precios al contexto económico. El Gobierno rechazó el planteo y sostuvo que el consumidor debe recibir información cierta sobre cuánto cuesta un producto.

-La justicia imputó al hombre que ocasionó disturbios en un boliche. Sucedió en el departamento Santa Rosa. No le quisieron vender más alcohol, fue hasta el auto, buscó un bidón con nafta y quiso incendiar el local. Además atropelló a dos de las mujeres que trabajan en Seguridad del lugar y como consecuencia una de las empleadas resultó con quebraduras. La Oficina Fiscal identificó al atacante como Gabriel Franco Olmedo Ojeda, de 30 años de edad.

-Golpe a una banda narco. El saldo fue de 5 detenidos en los allanamientos concretados por Personal de Gendarmería Nacional, Infantería y Policía. Las medidas pedidas por la justicia federal se llevaron adelante en 12 domicilios ubicados en varios municipios de la provincia. Se utilizó tecnología de última generación como drones e inhibidores para seguir los pasos de los acusados.

-Mendoza es la primera provincia del país que cuenta con un laboratorio de identificación balística. Autoridades de Seguridad confirmaron que cruzará información con la Policía Federal e Interpol.

-La justicia imputó a un hombre que se presentó y confesó un crimen. Sucedió en el departamento Las Heras. Se lo acusa por homicidio simple y ahora deberá enfrentar la audiencia de prisión preventiva. Kevin Araya de 28 años pasó directamente al penal por el crimen de Carlos Jonathan Gelman.