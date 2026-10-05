Murió desangrado tras ser apuñalado en una pelea callejera: hay dos detenidos

Un brutal asesinato se produjo en las últimas horas en el barrio Alto Verde de Salvador Mazza, en la provincia de Salta, donde un hombre murió desangrado tras ser apuñalado en una pelea callejera.

La víctima fue identificada como Nicolás Guzmán, de 39 años. Por el crimen hay dos sospechosos detenidos.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, Guzmán falleció por un shock hipovolémico, producto de la pérdida de sangre ocasionada por la herida con un arma blanca.

Luego del ataque, el hombre fue asistido y trasladado inicialmente al hospital de Salvador Mazza, pero debido a la gravedad de su cuadro se ordenó una derivación al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Guzmán murió durante el traslado.

Investigación

La investigación está a cargo de Gonzalo Ariel Vega, fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, y ya hay dos detenidos por el hecho. Además, fueron secuestrados un automóvil y otros elementos que serán analizados.

Con relación al móvil del crimen, según publicó el medio local El Tribuno, una reconstrucción inicial basada en fuentes cercanas a la investigación sitúa el comienzo del conflicto durante la madrugada del domingo, en un local bailable de la localidad, donde se habría producido una discusión entre personas que se conocían del barrio.

Luego de salir del local un grupo se trasladó hasta la casa de Guzmán, donde continuó el encuentro. Allí habría ocurrido un incidente vinculado con la pareja de la víctima.

De acuerdo a esa línea investigativa, uno de los presentes habría intentado besarla lo que desencadenó el enojo de Guzmán y se desató una pelea que culminó con la lesión abdominal que resultó fatal para la víctima.

Familiares, amigos y allegados despidieron a Guzmán.

Tras el fatal desenlace, familiares, amigos y allegados de Guzmán difundieron por redes sociales una tarjeta de despedida en la que lo recordaron como "una gran persona, un primo, un amigo, un ser querido".