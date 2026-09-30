Murió el periodista Roberto "Dete" Bordón tras nueve días internado por un brutal ataque

Roberto "Dete" Bordón, periodista de 53 años, murió en el Hospital Central de Reconquista después de permanecer nueve días internado por las graves heridas que sufrió durante un violento ataque en su casa de Vera, al norte de Santa Fe.

La víctima era reconocida por sus investigaciones en un programa de radio local. Su hermana fue quien lo encontró tendido en el piso luego de acercarse hasta la casa porque no podía comunicarse con él y, tras descubrir la escena, llamó al 911.

Los médicos constataron que Bordón tenía un fuerte traumatismo de cráneo y ordenaron su traslado de urgencia al hospital. Allí fue operado y permaneció internado en terapia intensiva hasta las 4.30 del martes, cuando murió.

Un detenido y la hipótesis de una pelea

Según la investigación, el ataque habría sido cometido con un objeto contundente y pesado que fue utilizado para golpear al periodista en la cabeza. Por esas lesiones, Bordón cayó al piso y quedó tendido en un charco de sangre.

Fernando Adrián Vera, un joven deportista que sería pareja de la víctima, fue detenido poco después del hecho e imputado inicialmente por tentativa de homicidio. Su hermano también había sido demorado bajo la sospecha de haberlo ayudado a escapar, aunque recuperó la libertad horas más tarde.

Entre las primeras hipótesis de los investigadores cobró fuerza la posibilidad de una pelea entre Bordón y el acusado. El robo fue descartado en principio porque la billetera, el dinero y otros objetos de valor permanecían dentro de la vivienda.

La causa será recaratulada como homicidio

Con la muerte del periodista, la investigación judicial tendrá un cambio de carátula: el expediente que comenzó como una tentativa de homicidio pasará a investigar un homicidio.

El abogado de la familia, Sixto González, anticipó que solicitarán formalmente esa modificación ante la Justicia. La querella también analiza pedir que se contemple una agravante vinculada con la relación entre la víctima y el acusado.

Mientras tanto, el fiscal que interviene en el expediente continúa con las pericias sobre la escena del ataque, los informes médicos y las demás pruebas reunidas desde que Bordón fue encontrado gravemente herido.

Los restos del periodista fueron velados en Vera, donde familiares y allegados lo despidieron y recordaron su trayectoria en la radio local.

"Te vamos a extrañar muchísimo; nos quedamos con lo mejor de vos: tu sonrisa, tus programas de radio y todos esos momentos que quedan para siempre en nuestros corazones; trataremos de hacer justicia por vos, Detective", publicó uno de sus sobrinos en redes sociales.