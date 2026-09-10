Murió Jorge Ríos, el jubilado que mató a tiros a un ladrón que había entrado a robar a su casa

Jorge Ríos, el jubilado que mató a un delincuente en medio de la pandemia de Covid-19, murió a los 76 años.

El 17 de julio de 2020, Jorge Adolfo Ríos, un jubilado de Quilmes, mató de dos disparos a uno de los ladrones que habían entrado a robar a su casa, y tras el episodio, tuvo diversos problemas en el barrio y de salud.

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La muerte de Ríos ocurrió este miércoles por la noche y fue confirmada por su abogado, Marino Cid Aparicio. El hombre seguía viviendo en su casa de Quilmes Oeste y atravesaba distintos problemas de salud.

¿Qué pasó en aquella jornada ?





El asalto ocurrió durante la madrugada del 17 de julio de 2020, cuando una banda ingresó tres veces a su vivienda. Ríos se enfrentó con Franco "Piolo" Moreyra, quien lo amenazaba con un destornillador, y terminó matándolo.

La investigación generó una fuerte polémica después de que una cámara de seguridad mostrara a Ríos acercándose al lugar donde había quedado herido Moreyra.

La casa de Jorge Ríos fue el epicentro de muchas críticas (NA).

El fiscal Ariel Rivas sostuvo inicialmente que el jubilado lo había rematado cuando estaba en el piso, aunque posteriormente las pericias descartaron esa hipótesis.

Ríos estuvo detenido tras el episodio y la causa avanzó hasta quedar cerca de llegar a juicio. Sin embargo, en junio de 2023, cuatro días antes del inicio del debate, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Quilmes lo sobreseyó al considerar que había actuado en legítima defensa.

Su salud resultó afectada





Tras el hecho, Ríos sufrió dos ACV que le dejaron graves dificultades para mantenerse de pie y caminar, además de las secuelas psicológicas de haber matado a una persona.

En julio pasado, sostuvo a un medio que se defendió. "Mucha gente me juzgó, pero si yo no tenía el arma, porque el tipo tenía ese destornillador, me podía haber ido muy mal", añadió Ríos.

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