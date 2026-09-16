Una joven murió tras haber sufrido quemaduras: su novio fue imputado por femicidio

Tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo y luchar por su vida durante casi 48 horas, murió Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, y su novio, de 34, fue imputado por femicidio.

El episodio ocurrió a las 2 del lunes pasado en la casa donde convivían, en el barrio 12 de Octubre de la ciudad de Santa Fe. La joven estaba internada en estado critico en el hospital José María Cullen, donde murió el martes a la noche por una falla multiorgánica.

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Con relación al hecho, el hombre le dijo a la Policía que escuchó gritos que provenían del baño y que, cuando abrió la puerta, la encontró envuelta en llamas. Según su testimonio, le arrojó agua para intentar apagar el fuego y se quemó la mano derecha mientras lo hacía.

Tras el resultado de pericias, entrevistas y otras medidas de investigación, la fiscal del MPA Natalia Giordano dictó la acusación del hombre por el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

Medida contra el imputado





Durante la audiencia en los Tribunales de Santa Fe, ante el juez Luis Octavio Silva, la funcionaria adelantó que como medida preventiva solicitará la prisión del imputado en la jornada del miércoles.

Según Diario UNO, la principal hipótesis del fiscal apunta a que el acusado habría utilizado un liquido inflamable cuando ella estaba acostada en un colchón, para acelerar el avance del fuego. También señaló que la relación entre ambos era violenta: apuntó a malos tratos, celos, insultos y agresiones físicas y psicológicas.

Familiares y amigas de la víctima piden justicia (X).

La presunción fue rechazada por el abogado defensor Santiago Rico, quien afirmó que se trató de un "hecho fortuito" y que el imputado habría intentado ayudar a la víctima cuando ocurrió el hecho, y habló de un consumo de drogas y utilización de un líquido para diluir una sustancia, elemento que habría sido el responsable de la combustión.

Por su parte, la tía de Naiara señaló al hombre como el responsable de su muerte: "Ella sola no se lo hizo. Él fue el que le quitó la vida a mi sobrina". Sobre esa acusación, también sumó que una vez, la víctima llegó a su casa con los ojos negros, además de verse involucrada en distintas situaciones que podrían ser indicios de violencia.

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