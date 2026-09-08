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Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE

Murió un adolescente baleado por patoteros en una supuesta venganza

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y, en su momento, había sido primicia de cronica.com.ar.

Fernando Vázquez
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Un pibe, de 15 años, que había sido baleado en la cabeza por varios patoteros, murió a raíz de las graves heridas. El suceso, que cronica.com.ar había publicado en forma exclusiva, se registró en agosto en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan a los criminales, que se cree que habrían actuado en una presunta venganza.

Voceros judiciales revelaron que la víctima, que se asegura que tenía antecedentes delictivos, perdió la vida en un centro asistencial.

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Según agregaron los informantes, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, con el objetivo de apresar a los malvivientes.

De acuerdo a los trascendidos, los familiares del menor consideran que los atacantes habrían obrado con fines de perpetrar un asalto.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

Así fue el accionar de los patoteros

Tal lo difundido, el hecho se produjo el 29 de agosto en Campana al 2800, casi en el cruce con Juan Manuel de Lavardén y en las cercanías de un arroyo, y se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona lesionada y tendida en esa esquina.

Al arribar al mencionado lugar, los uniformados hallaron al pibe herido, quien debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo.

La hipótesis de los investigadores

Con respecto a los motivos de lo ocurrido, las autoridades opinan que el jovencito agredido habría sido baleado en una presunta venganza.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se recaratuló "Homicidio", la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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