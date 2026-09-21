Murió un bebé de siete meses conectado a un respirador en Córdoba: investigan si hubo relación con cortes de luz

Un caso generó conmoción en las últimas horas. Un bebé de siete meses, que se encontraba conectado a un respirador luego de una intervención médica, murió durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Córdoba. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El padre del menor fue quien lo trasladó inconsciente desde su vivienda, ubicada en el barrio Blas Pascal, hasta el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero.

En el centro médico, ubicado en el barrio Argüello, los profesionales le practicaron maniobras de asistencia, pero finalmente confirmaron el deceso del menor.

De acuerdo a las primeras informaciones, el pequeño permanecía en su domicilio conectado a un equipo de asistencia respiratoria, por lo que ahora los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas a su muerte.

En ese contexto, los padres señalaron que durante la jornada anterior se habían registrado varios cortes de suministro eléctrico en la zona donde viven. Ante esta situación, manifestaron su preocupación por el posible impacto que las interrupciones pudieron haber tenido sobre el funcionamiento del respirador.

Sin embargo, hasta el momento no está confirmado que exista una relación directa entre los cortes de luz y la muerte del bebé. Esa hipótesis forma parte de las distintas líneas que analiza la Justicia.

La investigación deberá determinar las causas del fallecimiento y establecer si existió algún inconveniente con el equipo médico utilizado por el bebé. También se buscará reconstruir las condiciones en las que se encontraba el niño antes de ser trasladado al centro de salud.